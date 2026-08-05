『名探偵ポワロ』『ミス・マープル』キャストも！『アガサ・クリスティー 無実はさいなむ』8月10日（月）放送スタート

“ミステリーの女王”ことアガサ・クリスティーによる小説をもとにした『アガサ・クリスティー 無実はさいなむ』が、NHK BSプレミアム4Kにて8月10日（月）放送スタート。

犯人はほかにいる…？疑心暗鬼に襲われる一家

原作は1958年に発表され、1984年に『ドーバー海峡殺人事件』という邦題で映画が作られたことも。その際には、ドナルド・サザーランド、フェイ・ダナウェイ、クリストファー・プラマーなどが出演していた。

今回のドラマ版のキャストには、過去にクリスティー作品に出演したことのある顔ぶれが多数含まれている。『名探偵ポワロ』の「青列車の秘密」にアリス・イヴ、「ヘラクレスの難業」にエレノア・トムリンソンとモーヴェン・クリスティー、『アガサ・クリスティー ミス・マープル』の「殺人は容易だ」にアナ・チャンセラー、「予告殺人」にマシュー・グードが参加している。

そのほかの共演者は、『地球に落ちて来た男』のビル・ナイ、『サンディトン』のクリスタル・クラーク、『アート・オブ・モア 美と欲望の果て』のクリスチャン・クック、『マスターズ・オブ・ザ・エアー』のアンソニー・ボイル、『フォールアウト』のエラ・パーネル、『シリアルキラーの妻』のルーク・トレッダウェイなど。

『アガサ・クリスティー 無実はさいなむ』キャスト、声優

ビル・ナイ（レオ・アーガイル役／声：佐々木敏）

アナ・チャンセラー（レイチェル・アーガイル役／声：塩田朋子）

エレノア・トムリンソン（メアリー・デュラント役／声：甲斐田裕子）

マシュー・グード（フィリップ・デュラント役／声：丸山壮史）

クリスタル・クラーク（ティナ・アーガイル役／声：永宝千晶）

クリスチャン・クック（ミッキー・アーガイル役／声：前田一世）

アンソニー・ボイル（ジャック・アーガイル役）

エラ・パーネル（ヘスター・アーガイル役／声：あんどうさくら）

モーヴェン・クリスティー（カーステン・リンドストローム役／声：高橋理恵子）

アリス・イヴ（グウェンダ・ヴォーン役／声：魏涼子）

ルーク・トレッダウェイ（アーサー・カルガリー役／声：中村章吾）

『アガサ・クリスティー 無実はさいなむ』あらすじ

資産家の女性レイチェル・アーガイルが殺される。容疑者として逮捕されたのはレイチェルが養子に迎えていた5人のうちの一人、ジャック。ジャックは無実を訴え、殺害時刻には知らない男の車に乗せてもらっていたと主張するが、男は見つからずアリバイは立証されない。結局ジャックは裁判を待たず、勾留中に囚人とのケンカで命を落とす。それから1年半後、突然アーガイル家に問題の夜にジャックを車に乗せたのは自分だと主張する男が現れたことから、残された家族は「犯人はほかにいるのか？」と疑心暗鬼に陥り…。

『アガサ・クリスティー 無実はさいなむ』（全3話）放送情報

NHK BSプレミアム4Kにて8月10日（月）21：00より放送

毎週月曜日21：00〜

［音声］二ヵ国語放送（主音声：日本語吹替／副音声：英語）

［字幕放送］有り







（海外ドラマNAVI）

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