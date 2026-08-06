柑橘の香りとピリッとした辛みが絶妙なパスタを実食

お皿に盛り付け、いり胡麻をトッピングして完成

茹でたパスタに温めた缶詰の具材を和える

宇宙日本食に認定された「ほていのやきとり柚子胡椒味缶」

「味噌たれにとろみが出てきましたね」レンジで作るほくほく冷凍里芋の胡麻味噌和え

切って炒めるだけで手軽に完成！忙しい日の献立に助かる「茄子の肉味噌丼」

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“A challenge from 50 years old “～50歳からの挑戦～ とうとう、50歳を超えてしまい、今まで、出来なかった事に挑戦していきます。ゲーム・料理・多種スポーツ・釣りなどなど！とにかく何でもchallenge 今を精一杯生きよう。