バッテリィズ、役に合わせてカラーチェンジ 寺家「本当は手も8本にしてきたかったんですけど」
お笑いコンビ・バッテリィズ（エース、寺家）が5日、都内で行われたアニメーション映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）のジャパンプレミアに参加した。
【写真】かわいい！浴衣姿で華やかに笑顔を見せた鈴木愛理
イベントには、フィリップス役のエースとハワード役の寺家のほか、松平健（マックス役）、千葉雄大（ドート役）、鈴木愛理（デビー役）、山寺宏一（グーミー役）が出席。さらにサプライズでグルー役の笑福亭鶴瓶も登壇した。
ドレスコードの浴衣姿で登場したバッテリィズの2人。エースは「（吹き替え声優は）初めてで、映画を観させてもらって自分の声を確かめたんですけど、僕の声すぎて何もわからなかった。よかったら感想を言ってもらえたら」と苦笑い。また、いつもとは違い、エースが青、寺家が赤の浴衣だった。寺家は「いつもは（カラーが）逆。（役にあわせて）本当は手も8本にしてきたかったんですけど」と軽快にボケていた。
本作は、人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作。原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドが舞台。映画スタジオに忍び込んだ彼らは、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘し、本物のモンスターを召喚。しかし現れたのは想定外の存在で、予測不能の大騒動へと発展していく。
【写真】かわいい！浴衣姿で華やかに笑顔を見せた鈴木愛理
イベントには、フィリップス役のエースとハワード役の寺家のほか、松平健（マックス役）、千葉雄大（ドート役）、鈴木愛理（デビー役）、山寺宏一（グーミー役）が出席。さらにサプライズでグルー役の笑福亭鶴瓶も登壇した。
本作は、人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作。原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドが舞台。映画スタジオに忍び込んだ彼らは、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘し、本物のモンスターを召喚。しかし現れたのは想定外の存在で、予測不能の大騒動へと発展していく。