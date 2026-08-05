松平健、作品を撮るなら千葉雄大＆山寺宏一で タイトルは『甘えん坊将軍とじぃや』
俳優の松平健が5日、都内で行われたアニメーション映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）のジャパンプレミアに参加した。
【集合ショット】「ミニおんど」を楽しそうに踊る松平健ら
イベントには、マックス役の松平のほか、千葉雄大（ドート役）、鈴木愛理（デビー役）、山寺宏一（グーミー役）、バッテリィズのエース（フィリップス）と寺家（ハワード役）が出席。さらにサプライズでグルー役の笑福亭鶴瓶も登壇した。
もし本作キャストで映画を撮るなら、という質問が。松平は「千葉さんと山寺さんで」と指名。2人は「えぇ！」「うれしい！」と大喜び。松平は「『甘えん坊将軍とじぃや』と」と構想も披露した。千葉は「よきにはからえ」と早くも役になりきって話すと、山寺も「若！」と当意即妙に応じて会場には笑いが起きていた。
本作は、人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作。原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドが舞台。映画スタジオに忍び込んだ彼らは、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘し、本物のモンスターを召喚。しかし現れたのは想定外の存在で、予測不能の大騒動へと発展していく。
【集合ショット】「ミニおんど」を楽しそうに踊る松平健ら
イベントには、マックス役の松平のほか、千葉雄大（ドート役）、鈴木愛理（デビー役）、山寺宏一（グーミー役）、バッテリィズのエース（フィリップス）と寺家（ハワード役）が出席。さらにサプライズでグルー役の笑福亭鶴瓶も登壇した。
もし本作キャストで映画を撮るなら、という質問が。松平は「千葉さんと山寺さんで」と指名。2人は「えぇ！」「うれしい！」と大喜び。松平は「『甘えん坊将軍とじぃや』と」と構想も披露した。千葉は「よきにはからえ」と早くも役になりきって話すと、山寺も「若！」と当意即妙に応じて会場には笑いが起きていた。
本作は、人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作。原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドが舞台。映画スタジオに忍び込んだ彼らは、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘し、本物のモンスターを召喚。しかし現れたのは想定外の存在で、予測不能の大騒動へと発展していく。