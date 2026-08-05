日本で急増の子宮体がん、初期症状は「あの変化」？ 40代以降の女性必見“5つのサイン”を医師が解説

いま日本で急増している子宮体がん（しきゅうたいがん）。年間約1万3000人が罹患し、その数は1980年代と比べて約9倍に増えています。早期発見できれば5年生存率は95%である一方、遠隔転移を起こした場合は約20%まで下がってしまいます。今回は、見逃してはいけない子宮体がんの初期症状を中心に、なりやすい人の特徴と早期発見のための検査について、舛森先生に詳しくお話を伺いました。

監修医師：

舛森 悠（YouTube医療大学）

2019年旭川医科大学卒業後、札幌にて初期研修をおこない、函館稜北病院総合診療科へ。北海道内の３次救急を担う救命救急センターなどを経て、現在は千葉大学大学院 医学薬学府 先進予防医学共同専攻 博士課程にて研究に従事。並行して北海道での地域医療に貢献し、登録者96万人を誇る「YouTube医療大学」を運営。一般社団法人とまりぎケア代表理事、総合診療専門医、新家庭医療専門医、認知症予防専門医、医師会認定産業医。

【初期のサイン】少量でも見逃さないで！ 不正出血、おりものの変化

≫ ⚠放置厳禁‼︎ 知らないと後悔する子宮体がんの危険サイン【40代から急増中】

編集部

そもそも子宮体がんとは、どのようながんなのでしょうか？

舛森先生

子宮体がんは、子宮の内側の膜である「子宮内膜」にできるがんです。子宮の下側、腟（ちつ）に近い部分にできる子宮頸がん（しきゅうけいがん）とは全く特徴が異なります。閉経後の50～60代に最も多いとされますが、40代やそれより若い世代でも発症する可能性があります。

編集部

初期症状にはどのようなものがありますか？

舛森先生

1つ目は「不正出血」です。女性ホルモンで厚くなった子宮内膜が剥がれ落ちて起きる、月1回程度の定期的な出血を月経（生理）といいます。これに対して、月経周期と関係なく起きる出血のことを不正出血といいます。

編集部

少量でも疑ったほうがいいのでしょうか？

舛森先生

はい。私も実際に外来で「生理周期とは別のタイミングで少し血が出ているけれど、少しくらいの量なら問題ないですよね」と聞かれたことがありますが、少量でも不正出血があれば何らかの異常を疑うことが大事です。特に30代以降で、いつもは月経周期が整っているのに、突然周期と異なるタイミングで出血が起こった人は要注意です。

編集部

更年期になると月経周期は不規則になりがちですよね。単なる更年期症状と子宮体がんは見分けられるのでしょうか？

舛森先生

注意したい点です。50代前後で更年期を迎えると月経の間隔が伸びたり、むしろ近くなったりするため、不正出血も「更年期のせい」と放置してしまう人は多いのですが、子宮体がんの初期症状である可能性も捨てきれません。おかしいなと思ったら、一度婦人科を受診してください。

編集部

閉経後の出血はどうでしょうか？

舛森先生

閉経を迎えた女性が時折出血を認める場合も明らかに異常です。必ずしも子宮体がんとは限りませんが、子宮内膜ポリープや、腟・子宮内膜の萎縮など、その他の病気の可能性もありますので、注意して自分自身の体調をチェックすることが大切だと思います。

編集部

不正出血が1つ目の重要なサインであることは分かりました。2つ目の初期症状は何でしょうか？

舛森先生

「おりもの（帯下）の変化」です。子宮体がんがあるとじわじわ出血が起こるため、固まったおりものとして変化が表れる場合が多くみられます。具体的には大きく3つの変化が見られます。1つ目は「量がいつもより増える」、2つ目は「悪臭などいつもと違う匂いがする」、3つ目が「色の変化」です。

編集部

どのような色に変化するのでしょうか？

舛森先生

がんは周囲の組織を壊しながら成長していくので、とても脆い構造をしています。また、栄養を得るために新しい血管をどんどん作りますが、“突貫工事”で作った血管なので出血しやすくなっています。

子宮体がんの場合、子宮内膜にできた血管からの血が固まって、いつもより茶色っぽいおりものや赤黒いおりものが出てくることがあります。「いつもと変わってきている」と感じたら、近くの婦人科を受診してください。

【進行のサイン】下腹部痛や排泄の異常も？ すぐに受診すべき症状

編集部

出血やおりもの以外にも症状はありますか？

舛森先生

3つ目は「下腹部の痛み」です。ここから解説する3つの症状は、がんがさらに進行してきたときのサインになるのでご注意ください。

子宮体がんが大きくなると、神経に触れたり周囲の臓器を圧迫したりすることで下腹部に鈍痛が生じます。さらに進行すると「骨盤のあたりが痛い」と訴える人もいます。骨盤が痛いからと整形外科を最初に受診していた人もいます。原因のわからない下腹部や骨盤の痛みも、子宮体がんのサインの可能性があることを忘れないでください。

編集部

4つ目はどのような症状ですか？

舛森先生

「排尿や排便に関わる症状」です。

まず排尿症状について説明しましょう。子宮と膀胱（ぼうこう）は隣り合わせの臓器です。がんがある程度大きくなると、膀胱が物理的に圧迫・刺激されます。この結果頻尿になったり、尿道のあたりが圧迫されて尿が出づらくなる排尿困難が起きたりします。

さらに、便に関わる症状も類似したメカニズムで起こります。膀胱の裏には直腸（便の通り道）があり、子宮が大きくせり出すことで便が直腸を通過するのを邪魔してしまい、便秘が起こることもあるんです。

編集部

便秘の原因が子宮体がんとは、なかなか結びつきませんね。

舛森先生

便秘とがんがつながっているとは容易に想像できませんよね。しかし、いろいろな対策をしても頻尿や便秘の原因が特定されない女性は、子宮体がんの可能性も考えておく必要があります。

編集部

分かりました。では最後の5つ目の症状を教えてください。

舛森先生

「性交時痛」です。がんが子宮を圧迫して性器の位置関係を変化させたり、神経に触れたりすることで痛みが出ることがあります。より疑いが強くなるのは、「普段は痛みがないのに突然痛みが出現した場合」や、「だんだんと痛みが強くなってきた場合」と考えてください。

なぜ日本で急増？ 子宮体がんになりやすい人の“共通点”

編集部

日本で子宮体がんが急増していると聞きましたが、なぜでしょうか？

舛森先生

大前提となるキーワードは女性ホルモンの「エストロゲン」です。

子宮体がんの80%はエストロゲンが原因で発生すると言われています。もともとエストロゲンは子宮内膜を分厚くするホルモンで、出れば出るほど内膜にエラーが起こり、子宮体がんになるリスクが上がります。

ここから、近年子宮体がんが急増している原因を1つずつ説明しましょう。まず、食事の欧米化による「肥満の増加」です。脂肪細胞からはエストロゲンが出るため、肥満の人はリスクが上がります。特にBMIが27を超えると、通常に比べて発症リスクが2倍になるといわれています。

編集部

肥満には注意が必要ですね。ほかには、どのような人がなりやすいのでしょうか？

舛森先生

エストロゲンにさらされる期間（曝露期間）が長い人、つまり出産を経験したことがない人や、閉経が遅い人です。妊娠中や母乳での育児中は月経が止まり、エストロゲンが分泌されないため、この期間はエストロゲンにさらされません。一方で、出産を経験していない人はその分エストロゲンにさらされる期間が長くなり、リスクがいくらか上がります。

編集部

ここにもエストロゲンが関与しているのですね。病気や薬に関わるリスクもありますか？

舛森先生

はい。乳がんのホルモン療法で「タモキシフェン」という薬を使っている人はリスクが上がると言われています。また、「リンチ症候群（DNAの傷を修復する遺伝子に変異があるため、大腸がん、子宮体がん、卵巣がん、胃がん、小腸がん、尿路がん、胆道がんなどが発症しやすい遺伝性疾患）」の可能性がある人も注意が必要です。

編集部

該当する場合は、どうすればいいですか？

舛森先生

まず、医師に処方されているタモキシフェンを自己判断でやめることは絶対にしないでください。大事なのは定期的に検査を受けることです。現在タモキシフェンによるホルモン療法を受けている人は婦人科の先生に相談し、定期的な検査を受けてください。また、リンチ症候群の可能性は遺伝子検査で確認できます。該当する場合はやはり、婦人科への受診および定期的な検査が必要となります。

編集部

排卵に関わるリスクもあると聞きました。

舛森先生

はい、「無排卵性月経（むはいらんせいげっけい）」といって、排卵なしで月経が起こっている人も注意が必要です。通常は排卵すると「プロゲステロン」が分泌され、ホルモンバランスがプロゲステロン優位に切り替わります。ところが無排卵性月経ではエストロゲンとプロゲステロンのホルモンバランスが切り替わらず、ずっとエストロゲンに曝露され続けるため、リスクが上がります。無排卵性月経は、基礎体温が低温のまま一定かどうかで見分けられます。

症状がない段階で見つける方法は？ 検査・検診の重要性

編集部

子宮体がんの早期発見のためには、どのような方法がありますか？

舛森先生

エコー検査や子宮内膜の細胞診（さいぼうしん）を受けることが推奨されます。

エコー検査では、お腹の上から、または腟から器具を挿入（経腟エコー）して、子宮内膜の形や厚さを画像で観察します。

細胞診は、実際に子宮内膜の細胞を採取してがん細胞や前がん病変（がんになる手前の段階）がないかを見る検査です。

子宮体がんは4人中3人が初期で見つかるとも言われ、しっかり検査を受ければ早期発見・治療につなげられる可能性があります。

編集部

エコー検査や細胞診は検診として受けることもできるのでしょうか？

舛森先生

死亡率を下げる効果が証明され、市町村が費用を補助しているのは『子宮頸がん検診』です。20歳以上の女性は2年に1回の検診が推奨されており、費用はおおよそ1000～2000円です（自治体によって差があります）。

子宮体がん検診は、無症状の人に対して一律に推奨されるものではなく、症状がある人やリスクの高い人を対象に、医師の判断で行います。病院や自治体によっては、同意が得られれば子宮頸がん検診とあわせて子宮体がん検診も行ってくれるところがあります。

まとめ：些細なサインを見逃さず、放置しないことが重要

子宮体がんは日本で増え続けているがんですが、初期段階で見つけることができれば5年生存率も高いことがわかっています。ここまで説明してきた、少量の不正出血やおりものの変化など「いつもと違う」症状を感じたら放置せず、ぜひお近くの婦人科を受診してください。症状がない人も、不安なことがある場合は自治体や病院での検診をご検討ください。皆さんが生き生きと自分らしく健康に暮らしていけることを願っています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の治療法を推奨するものではありません。気になる症状がある人は、自己判断せず、必ずかかりつけの医療機関や専門医にご相談ください。