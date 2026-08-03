熊田曜子44歳、ワンピース衣装の撮影姿が「たまらん」「美しすぎる」「すごい」「ドキドキ」
タレントで三姉妹の母・熊田曜子が3日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
そんな彼女が投稿したのは7月29日にリリースされたDVD『Legend Body』（スパイスビジュアル）のメイキング動画。ワンピースの裾から美脚をあらわにする様子や、ビキニを着てカメラにポーズを決める姿が収められている。
ファンからは「たまらん」「美しすぎ」「すごい」「ドキドキしちゃう」などの反響が寄せられた。
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
そんな彼女が投稿したのは7月29日にリリースされたDVD『Legend Body』（スパイスビジュアル）のメイキング動画。ワンピースの裾から美脚をあらわにする様子や、ビキニを着てカメラにポーズを決める姿が収められている。
ファンからは「たまらん」「美しすぎ」「すごい」「ドキドキしちゃう」などの反響が寄せられた。
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）