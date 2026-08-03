【横浜・上大岡】絶対に食べるべき絶品食べ歩きグルメ5選！巨大カレーパンや夏限定シュークリームなど神アイテムが続々登場
YouTubeチャンネル「はっしーのグルメ散歩」が、「【横浜 上大岡】グルメ攻略ガイド（シュークリームやカレーパンや豆大福など食べ歩き）」と題した動画を公開した。動画では、グルメプレゼンターのはっしーが横浜の上大岡駅周辺を巡り、老舗の和菓子から個性的な洋菓子、惣菜まで、地元で愛される絶品食べ歩きグルメを余すところなく紹介している。
はっしーは上大岡駅の東口方面を中心に、多彩なジャンルのお店を探索。まず足を運んだのは、フレンチレストラン直営のスイーツショップ「霧笛楼」。夏限定の「シューアラクレーム シトロン」を手にしたはっしーは、二層構造のクリームが詰まったボリューム感に驚愕。一口かじると「濃厚なのに爽やか」「ちゃんと突き抜けるくらいの爽快感」と、レモンの酸味と豊かな香りを絶賛した。
街歩きの途中、視聴者から直接声をかけられ、おすすめのお店を教えてもらう一幕も。その情報を元に訪れた大正5年創業の老舗「和菓子司 ますだや」では、「もなか」と「豆大福」を堪能。特に「豆大福」は、生地のもっちり感に加え、「ゴロゴロっとした豆が、まるでタピオカドリンクみたいな食感のアクセントになっている」と、丁寧な手仕事が光る上品な味わいに感動した様子を見せた。
さらに、別の視聴者から推薦されたパン屋「ブーランジェリー オンニ」では、カレーパングランプリ金賞に輝いたこともある特大のカレーパンを購入。「野球のボールより大きい」と評したカレーパンは、ザクザクの衣ともっちりとした生地の中に、玉ねぎの甘みとほのかなスパイスの刺激が広がる極上の仕上がり。あまりの美味しさに「あんなに大きかったのにペロリといけちゃうね」と大満足の表情を浮かべた。他にも、「SOY MARCHE TAAAC」の豆乳クリームを使った軽やかなシュークリームや、「惣菜の店 いろは」の昔ながらのコロッケなど、バラエティ豊かなグルメを食べ尽くした。
地元の人々との温かいふれあいを通じて、上大岡の隠れた名店や絶品グルメを次々と発掘した今回の動画。視聴者の「生の声」を頼りに巡ったリアルな食レポは、読者が次に上大岡で食べ歩きを楽しむ際の、信頼できる強力なガイドとなるに違いない。
はっしーは上大岡駅の東口方面を中心に、多彩なジャンルのお店を探索。まず足を運んだのは、フレンチレストラン直営のスイーツショップ「霧笛楼」。夏限定の「シューアラクレーム シトロン」を手にしたはっしーは、二層構造のクリームが詰まったボリューム感に驚愕。一口かじると「濃厚なのに爽やか」「ちゃんと突き抜けるくらいの爽快感」と、レモンの酸味と豊かな香りを絶賛した。
街歩きの途中、視聴者から直接声をかけられ、おすすめのお店を教えてもらう一幕も。その情報を元に訪れた大正5年創業の老舗「和菓子司 ますだや」では、「もなか」と「豆大福」を堪能。特に「豆大福」は、生地のもっちり感に加え、「ゴロゴロっとした豆が、まるでタピオカドリンクみたいな食感のアクセントになっている」と、丁寧な手仕事が光る上品な味わいに感動した様子を見せた。
さらに、別の視聴者から推薦されたパン屋「ブーランジェリー オンニ」では、カレーパングランプリ金賞に輝いたこともある特大のカレーパンを購入。「野球のボールより大きい」と評したカレーパンは、ザクザクの衣ともっちりとした生地の中に、玉ねぎの甘みとほのかなスパイスの刺激が広がる極上の仕上がり。あまりの美味しさに「あんなに大きかったのにペロリといけちゃうね」と大満足の表情を浮かべた。他にも、「SOY MARCHE TAAAC」の豆乳クリームを使った軽やかなシュークリームや、「惣菜の店 いろは」の昔ながらのコロッケなど、バラエティ豊かなグルメを食べ尽くした。
地元の人々との温かいふれあいを通じて、上大岡の隠れた名店や絶品グルメを次々と発掘した今回の動画。視聴者の「生の声」を頼りに巡ったリアルな食レポは、読者が次に上大岡で食べ歩きを楽しむ際の、信頼できる強力なガイドとなるに違いない。
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グルメプレゼンター はっしー(橋本陽)が、商店街や町をひたすら食べ歩いて、とっておきのグルメ情報を食リポしながらご紹介！ 横浜出身のハマッ子なので横浜情報多め。SNSのアカウントはすべて @fallindebu です。