【絶対外せない】大判ハムカツから100円シュークリームまで！横浜・戸塚の極上グルメを食べ尽くす

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グルメプレゼンター はっしー(橋本陽)が、商店街や町をひたすら食べ歩いて、とっておきのグルメ情報を食リポしながらご紹介！ 横浜出身のハマッ子なので横浜情報多め。SNSのアカウントはすべて @fallindebu です。