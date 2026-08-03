Number_i、初のワールドツアー開催決定！ 日本公演は10月より全国5都市・5大ドームで開催
平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太によるNumber_iが、グループ初となるワールドツアー「Number_i 1st World Tour」を開催することが決定した。
【動画】Number_i「BUGS LIFE」MV
本ツアーは、日本公演「Chapter 1：Japan」を皮切りに、2027年には海外公演「Chapter 2：Asia ＆ North America」を予定。
日本公演は10月より、グループ初となる札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5大ドームで開催される。海外公演の詳細は後日発表。
【ツアースケジュール】
■Chapter 1：Japan（日本公演）
「Number_i LIVE TOUR No.III」
10月スタート
開催都市：札幌、東京、名古屋、大阪、福岡（全5大ドーム）
■Chapter 2：Asia ＆ North America（海外公演）
※詳細は後日発表
ツアーの詳細やチケット情報、各公演の日程については、順次オフィシャルサイトおよびNumber_iオフィシャルファンクラブにて発表予定だ。
【動画】Number_i「BUGS LIFE」MV
本ツアーは、日本公演「Chapter 1：Japan」を皮切りに、2027年には海外公演「Chapter 2：Asia ＆ North America」を予定。
日本公演は10月より、グループ初となる札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5大ドームで開催される。海外公演の詳細は後日発表。
■Chapter 1：Japan（日本公演）
「Number_i LIVE TOUR No.III」
10月スタート
開催都市：札幌、東京、名古屋、大阪、福岡（全5大ドーム）
■Chapter 2：Asia ＆ North America（海外公演）
※詳細は後日発表
ツアーの詳細やチケット情報、各公演の日程については、順次オフィシャルサイトおよびNumber_iオフィシャルファンクラブにて発表予定だ。