Number_i

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　平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太によるNumber_iが、グループ初となるワールドツアー「Number_i 1st World Tour」を開催することが決定した。

【動画】Number_i「BUGS LIFE」MV

　本ツアーは、日本公演「Chapter 1：Japan」を皮切りに、2027年には海外公演「Chapter 2：Asia ＆ North America」を予定。

　日本公演は10月より、グループ初となる札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5大ドームで開催される。海外公演の詳細は後日発表。

【ツアースケジュール】
■Chapter 1：Japan（日本公演）

「Number_i LIVE TOUR No.III」
10月スタート

開催都市：札幌、東京、名古屋、大阪、福岡（全5大ドーム）

■Chapter 2：Asia ＆ North America（海外公演）
※詳細は後日発表

　ツアーの詳細やチケット情報、各公演の日程については、順次オフィシャルサイトおよびNumber_iオフィシャルファンクラブにて発表予定だ。