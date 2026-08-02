WBA女子世界アトム級挑戦者決定戦

ボクシングのWBA女子世界アトム級（ライトミニマム級）挑戦者決定戦が7月31日にニュージーランドで行われた。WBA同級6位の和田まどか（DANGAN）が同級3位のエマ・ネスピット（ニュージーランド）と対戦。アウェイの地で1-2の判定負けを喫したが、10回に取られたローブローの判定が物議に。映像を確認したファンもSNS上で不満の声を上げている。

最終10回、和田が強烈な左ボディを打ち込んだ。ネスピットをロープ際に追い詰めての一撃。苦悶の表情を浮かべた相手は崩れ落ち、和田はガッツポーズを見せた。しかし、これがローブローの判定に。和田が減点を食らう形となってしまい、結局1-2（93-96、96-93、94-95）の判定負けを喫した。

和田を支えた石原雄太トレーナーは自身のXで、「明らかなボディ」によるダウン奪取で10カウントだったと振り返り「アウェーでは倒さなければ勝てないから無理してでも倒したのにそれすら無にされました」「まともな場所で勝負させてあげたいです」と投稿した。

和田もXで、サポートに感謝しつつ「フルマークの試合をしてもアウェイでは勝てない。前例が沢山あります。だから必ず倒す。そう作戦を立て万全の体制で試合に臨みました。前半からボディを攻め終盤であの動画になります。10カウントは確かにすぎていました。私は腐りません」とつづった。

動画はSNS上で拡散されており、日本のファンも憤慨。「判定が盗まれたっていう次元の話じゃない」「明らかにミスジャッジです」「文句のつけようのないKO」「露骨なホームタウンデシジョン」「どこがローブローやねん」「このレフェリーを即刻クビに」などと怒りの声が続々と上がっていた。



（THE ANSWER編集部）