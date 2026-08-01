Prime Videoの超大作ドラマ「ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪」シーズン3より、ジェイミー・キャンベル・バウアー演じるケレボルンの新ビジュアルが公開された。

待望のシーズン3では、ガラドリエルの長年行方不明となっていた夫ケレボルンが登場。ピーター・ジャクソン監督の映画版ではマートン・ソーカスが演じたこの役柄を、本作では「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のヴェクナ役でおなじみのジェイミー・キャンベル・バウアーが演じる。

このたび英EmpireのInstagramでは、鎧を身にまとい、泥にまみれたケレボルンの姿が公開された。以前バウアーはケレボルンを「色男（lover-boy）」としていたが、今回のビジュアルでは荒々しい雰囲気を漂わせており、迫力のある戦闘シーンへの期待も高まる。

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この投稿のコメント欄には、バウアー人気を受けて「少なくとも第1話は見てみようという人が増えるだろう」と期待する声や、「完璧なキャスティング」といった称賛が相次いだ。なお、先日公開されたでは、ガラドリエルとの再会をはじめ、ケレボルンの登場シーンが複数収められている。

シーズン3の舞台は、シーズン2で描かれたエレギオン陥落から5年後。サウロンによる「一つの指輪」の鋳造計画が本格的に動き出し、中つ国全土を支配しようとする野望が各王国を脅かしていく。

「ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪」シーズン3は全8話。2026年11月11日（水）に第1～4話、11月18日（水）に第5・6話、11月25日（水）に第7・8話がPrime Videoにて独占配信される。