高市首相は、来年4月から2年間、飲食料品の消費税率を1％に引き下げる方針を自民党に示し、とりまとめを指示しました。

■高市首相「4月から1％」とりまとめ指示 党内からは異論

高市首相は30日、自民党の臨時役員会に出席し、来年4月から2年間、飲食料品の消費税率を1％に引き下げるとともに、1％分の財源で所得に応じた給付を行い、飲食料品の消費税負担の実質ゼロ化を目指す内容で党内をまとめるよう指示しました。

また、税率は2年後に元に戻し、減税の財源は赤字国債に頼らずに確保する方針も伝えました。

自民党・鈴木幹事長

「（税率は）2年後に必ず戻す。その決意、政治的な決意。これは大変大きいものがあると思います。財源の見通しが全く持たずに言っているわけではありません」

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一方、党内では異論も多く、30日朝も反発の声が出ました。

河野元外相

「2年後に元の税率に戻るということは、そこで大きく物価が跳ね上がるということになるということは、常々、指摘をされております。消費税の軽減税率を下げるということには反対でございます」

政府は来月上旬までに政府・与党の方針を決定し、秋の臨時国会に関連法案を提出したい考えですが、調整は難航が予想されます。

■消費減税 今後のハードルは

ここからは、日本テレビ政治部・矢岡亮一郎官邸キャップの解説です。

――高市首相が、ついに減税の方針を示しましたが、自民党内からは批判の声も上がっていましたね。

そうなんです。私は、河野元外相の会見の場にも行き、終わったあとも少し個別にお話をしてきましたが、明確に「反対」といっていました。また、中東情勢で状況も変わったし、「公約時の判断に固執せず、世の中に説明するのも政治の責任だ」ともいっていました。

高市政権が始まって以降、肝いり政策に、河野元外相のようなポスト高市候補にもなり得る政治家が、公然と異論を唱えるのは、初めてのことです。

30日は、高市首相に待ち受ける以下の「3つのハードル」について、お話ししたいと思います。

1．自民党内異論噴出 来週ヤマ場

2．秋の国会“減税法案”成立は？

3．2年後 1％→8％戻せる？

■ハードル1．自民党内異論噴出 来週ヤマ場

――まず1つ目、「自民党内異論噴出 来週ヤマ場」というのは？

自民党では首相の方針を受けて、31日から税制調査会での議論が始まります。「平場」といいまして、誰でも参加して、自由に発言ができるスタイルで会議を開いて、意見集約が始まります。“ガス抜き”ともいわれるものです。

ただ、30日午後4時ごろには、ある中堅議員が「減税反対」の申し入れ書を党幹部に提出する、という動きもありました。また、小渕優子元選挙対策委員長が30日、税制調査会の幹部を辞任しました。こうした動きが表面化するのも高市政権になって初めてで、来年の総裁選挙にも影響してくる可能性はあります。

ある自民党議員が、「ポピュリズムとの戦い。国が終わる」と危機感を語っていますが、来週にかけての取りまとめは紛糾が予想されます。

■ハードル2．秋の国会“減税法案”成立は？

――2つ目が「秋の国会“減税法案”成立は？」ということですが、法案の成立も簡単ではないということでしょうか。

高市首相は、秋の臨時国会で税制改正関連法案の成立を目指しています。ただ、先の国会でも少数与党の参議院では、改正皇室典範も副首都法も成立が難航しました。野党6党のうち5党が反対している状況で、成立は見通せません。

■ハードル3．2年後 1％→8％戻せる？

――そして3つめは「2年後 1％→8％戻せる？」ということですね。2年後の私たちにとっては、増税ということになりますもんね。

これがある意味、最も高い「ハードル」になります。2年後の2028年夏には参議院選挙が予定されています。そして、この選挙は、2年間限定、「つなぎ」の位置づけの消費減税が実施されれば、「29年4月、つまり翌年春に1％から8％に戻す」想定の中、行われます。

ある参院議員は「増税の中で選挙なんてとても戦えない」といっていました。また、ある財務省関係者からは「2年後の参院選は、税率を戻さないことを争点に衆参ダブル選挙だろう」との声まで上がるほど、予定通り8％に戻せるのか、疑問視する声は根強くあります。

また、そこまでに物価高もどうなっているのか。30日、河野元外相もいっていましたが、「減税方針が、マーケットの財政懸念を生み、円安を招いてさらなる物価高につながる」という悲劇のシナリオを唱える専門家も多くいます。

高市首相は27日の会見で、「反省や教訓」を尋ねたら、「マーケットへのメッセージ、市場への発信が重要になってくる」ともいっていました。30日、記者団の取材に応じる予定ですが、ここでどのように減税の方針を説明し、マーケットの信認を得られるのかもポイントになります。