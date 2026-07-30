バレーボール男子のネーションズリーグ（ＶＮＬ）で４強入りを決めた日本だが、不安要素が浮上している。

決勝ラウンド初戦の準々決勝（２９日、中国）では、開催国の中国に３―１で快勝した。高橋藍（ルブリン）がチーム最多の２１得点を挙げ、途中出場の富田将馬（大阪Ｂ）らも存在感を発揮した。ただ、主将の石川祐希（ジラート）は途中交代。ミドルブロッカーの小野寺大志（サントリー）も第３セットの頭に退いていた。

ロラン・ティリ監督は「難しい試合だったが、勝ててうれしい」と振り返った一方で、一部選手の状態についても言及。「石川が首に問題を抱えていたり、ミドルブロッカーもコンディション不良を抱えている」と明かした。

まさかの事態にファンからは「あんまり無理しないでほしいな」「やっぱり首が痛いんだ」「万全の身体でバレーボールさせてあげてください」「メダルなしでもいいから安静にして欲しい」など心配の声が上がっている。

日本は準決勝でイタリアと米国の勝者と対戦する。２大会ぶりのメダルを見据える上で、指揮官は「自分たちでうまく対処していかないといけない」と語ったものの、トラブルを乗り越えることはできるか。