◇インターリーグ ドジャースーマリナーズ（2026年7月29日 ロサンゼルス）

ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が29日（日本時間30日）、本拠でのマリナーズ戦に「8番・左翼」で先発出場。好守備で球場を沸かせた。

4−0の8回、3番手・スコットがウィルソンに二塁打を浴び、得点圏に走者を背負うと、代打・ガーバーに左翼へ大飛球を打たれた。左翼手のT・ヘルナンデスは懸命に背走し、最後はフェンスにぶつかりながら、ジャンプして打球を好捕。抜けていれば失点は確実だっただけにスーパープレーに球場中が大歓声。ベンチで戦況を見ていたロバーツ監督も拍手した。

このビッグプレーにNHK BSで解説を務めた岩村明憲氏も「よく捕りましたね。本当に大きなプレーですね」と称賛した。

攻守交代時にベンチに戻ると、指名打者の大谷も立ち上がってT・ヘルナンデスを迎え、ビッグプレーを称えた。

このプレーにSNS上でも「あれ？…レフト…今誰？って一瞬思ってしまったテオスカーもやるときゃ…やる！」「テオスカーがパヘスに見えた瞬間 チームを救うスーパープレイすぎる」「テオ、やれば出来る子だった」などと盛り上がった。