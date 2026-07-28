【日本代表】9/28に広島でベネズエラと対戦！南米で唯一W杯出場歴なしも、森保体制で２戦未勝利…７年前に完敗「実力国と対戦できることをありがたく思います」
日本サッカー協会が７月28日、９月28日にエディオンピースウイング広島で開催されるキリンチャレンジカップ2026で、日本代表がベネズエラ代表と対戦すると発表した。日本テレビ系による全国生中継、TVerでのライブ配信も合わせて決定した。
北中米W杯ラウンド32で敗退した日本がFIFAランキング17位に対し、南米で唯一W杯出場歴がないベネズエラは47位。ただ、過去の対戦成績は１勝３分１敗（５得点８失点）で、森保一監督のもとでは2018年に１−１で引き分け、翌年に１−４で完敗している。
なお、北中米W杯後の初めての戦いである９月から10月にかけてのシリーズは、計４試合を実施。他３試合は９月24日にキューアンドエースタジアムみやぎ、10月１日に横浜国際総合競技場、10月５日に国立競技場で行なわれる。ベネズエラ以外は対戦相手が決まっていない。
今回の決定を受けての森保監督のコメントは以下の通り。
「世界との戦いを終えて帰国し、再び日本の皆さんの前でプレーできる４試合の中の一つにおいて、ベネズエラ代表という実力国と対戦できることをありがたく思います。FIFAワールドカップ2026の出場はありませんでしたが、南米予選では並み居る強豪国を相手に勝利する、しぶとく引き分ける試合を見せており、私も監督として２度対戦していますが、いずれも勝利できていません。
全力で挑み、勝利を目指して戦うことで、共闘してくださる日本の皆さんに恩返しをしたいです。来年1月にはAFCアジアカップサウジアラビア2027が、そしてその先にも日本代表として戦うFIFAワールドカップ2030が控えており、未来の世界一に向けた挑戦は続きます。日本サッカーの未来のために、貴重な一戦として勝利を目指し、全力で挑みます」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「とんでもねえわ...」北中米Ｗ杯の大会ベストゴールに「バケモンすぎる」「鳥肌立った」などの声
北中米W杯ラウンド32で敗退した日本がFIFAランキング17位に対し、南米で唯一W杯出場歴がないベネズエラは47位。ただ、過去の対戦成績は１勝３分１敗（５得点８失点）で、森保一監督のもとでは2018年に１−１で引き分け、翌年に１−４で完敗している。
今回の決定を受けての森保監督のコメントは以下の通り。
「世界との戦いを終えて帰国し、再び日本の皆さんの前でプレーできる４試合の中の一つにおいて、ベネズエラ代表という実力国と対戦できることをありがたく思います。FIFAワールドカップ2026の出場はありませんでしたが、南米予選では並み居る強豪国を相手に勝利する、しぶとく引き分ける試合を見せており、私も監督として２度対戦していますが、いずれも勝利できていません。
全力で挑み、勝利を目指して戦うことで、共闘してくださる日本の皆さんに恩返しをしたいです。来年1月にはAFCアジアカップサウジアラビア2027が、そしてその先にも日本代表として戦うFIFAワールドカップ2030が控えており、未来の世界一に向けた挑戦は続きます。日本サッカーの未来のために、貴重な一戦として勝利を目指し、全力で挑みます」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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