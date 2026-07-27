刺殺事件で臨時休業中の池袋ポケセン、8月24日に営業再開へ 安全確保の取り組みを強化…当面は入場制限を実施
今年3月26日に従業員の女性が刺殺される事件が発生し、臨時休業が続いていた、東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」内にあるポケモン公式ショップ『ポケモンセンターメガトウキョー』が、8月24日から営業再開することが発表された。27日にポケモンセンター公式サイトで発表された。
【写真】営業再開となる東京・池袋のポケモンセンター
公式サイトには「ポケモンセンターメガトウキョーおよびピカチュウスイーツの営業再開日のお知らせ」と題した文書が掲載され、「臨時休業としておりました『ポケモンセンターメガトウキョー』および『ピカチュウスイーツ by ポケモンカフェ』につきまして、この度、2026年8月24日より営業を再開する運びとなりました」と伝えた。
また「再開にあたっては、『ポケモンセンターメガトウキョー』の一部改装の実施とともに、従業員の安全確保に関する取り組みを強化し、お客様にも安心してご利用いただける環境を整えてまいります」と伝え、営業再開後、しばらくの間は入店制限を実施するとした。
同店をめぐっては3月26日に店内で刺殺事件が発生。20代の女性従業員が男に刃物のようなもので刺され、男も自身の首付近を刺し、いずれも意識不明で搬送され、病院で死亡が確認された。この事件を受け、翌日の27日から臨時休業となっていた。
【写真】営業再開となる東京・池袋のポケモンセンター
公式サイトには「ポケモンセンターメガトウキョーおよびピカチュウスイーツの営業再開日のお知らせ」と題した文書が掲載され、「臨時休業としておりました『ポケモンセンターメガトウキョー』および『ピカチュウスイーツ by ポケモンカフェ』につきまして、この度、2026年8月24日より営業を再開する運びとなりました」と伝えた。
同店をめぐっては3月26日に店内で刺殺事件が発生。20代の女性従業員が男に刃物のようなもので刺され、男も自身の首付近を刺し、いずれも意識不明で搬送され、病院で死亡が確認された。この事件を受け、翌日の27日から臨時休業となっていた。