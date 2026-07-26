「言葉のマジック」エアウォレット還元キャンペーンの罠を暴く
ネコ山氏が自身のYouTubeチャンネルで「【罠注意??】手段を選ばないエアウォレットキャンペーンと ことら送金対応について」を公開した。動画では、エアウォレットの各種キャンペーンの実態や、新たに開始された「ことら送金」対応に伴う出金制限の盲点について、ポイ活の視点から鋭く切り込んでいる。
動画の序盤、ネコ山氏はエアウォレットで開催中の「5回に1回最大100%還元」という抽選キャンペーンに言及。「言葉のマジックに踊らされてないですかね」と指摘し、実際は200回に1回が100%還元、約5回に1回が2%還元である構造を解説した。「期待値を計算すると0.9%還元」「ほぼほぼ貰えることはない」とバッサリ切り捨て、「楽天カードで買い物した方が得」と厳しい評価を下した。
一方で、確実に還元されるキャンペーンの活用法も紹介。対象店舗でのQR決済による50%還元（上限200円）や、新規登録で2000円、三菱UFJ銀行口座からの初回チャージで5000円がもらえるといった手堅い案件については「これは絶対もらえるのでやりましょう」と視聴者に呼びかけた。
中盤からは、話題となっている「ことら送金」対応について解説。1回10万円まで即時・無料で送金できる利点があるものの、自分の口座へ戻す際の「即時出金」に罠があると指摘。イオン銀行や楽天銀行など、ポイ活でよく使われる主要なネット銀行の多くが即時出金の対象外であることを明かし、「今回の改定はちょっと期待しすぎちゃいましたね」と落胆した。
最後は、即時出金対象外の銀行に対して、別の銀行を経由して無料で振り込む迂回ルートを丁寧に解説。さらに視聴者からの質問に回答しつつ、ポイ活を通じた堅実な資産運用の重要性を語って動画を締めくくった。
動画の序盤、ネコ山氏はエアウォレットで開催中の「5回に1回最大100%還元」という抽選キャンペーンに言及。「言葉のマジックに踊らされてないですかね」と指摘し、実際は200回に1回が100%還元、約5回に1回が2%還元である構造を解説した。「期待値を計算すると0.9%還元」「ほぼほぼ貰えることはない」とバッサリ切り捨て、「楽天カードで買い物した方が得」と厳しい評価を下した。
一方で、確実に還元されるキャンペーンの活用法も紹介。対象店舗でのQR決済による50%還元（上限200円）や、新規登録で2000円、三菱UFJ銀行口座からの初回チャージで5000円がもらえるといった手堅い案件については「これは絶対もらえるのでやりましょう」と視聴者に呼びかけた。
中盤からは、話題となっている「ことら送金」対応について解説。1回10万円まで即時・無料で送金できる利点があるものの、自分の口座へ戻す際の「即時出金」に罠があると指摘。イオン銀行や楽天銀行など、ポイ活でよく使われる主要なネット銀行の多くが即時出金の対象外であることを明かし、「今回の改定はちょっと期待しすぎちゃいましたね」と落胆した。
最後は、即時出金対象外の銀行に対して、別の銀行を経由して無料で振り込む迂回ルートを丁寧に解説。さらに視聴者からの質問に回答しつつ、ポイ活を通じた堅実な資産運用の重要性を語って動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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