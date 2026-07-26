「ずっとダルビッシュと紗栄子の息子と呼ばれ…」紗栄子の長男・道休蓮が明かした“有名人の子”としての葛藤と素顔
タレント・実業家の紗栄子（39）の長男でモデル・道休蓮が、26日までにモード誌『SPUR』のYouTubeチャンネルに登場。イギリス留学中の道休が18歳を迎え、帰国中の日本で過ごす様子が公開された。
【動画】「おちついてるなー」紗栄子の長男でモデル・道休蓮の素顔
道休は「道休蓮の『トーキョー・ダイアリー』18歳になった彼の休日にSPURが独占密着！」と題した動画で、セレクトショップを訪れ、ファッションへの強いこだわりや愛用ブランドについて紹介。つかの間の日本帰国を楽しむ姿が映し出されている。
また、最近情熱を注いでいる楽曲制作の裏側も公開。実際に自作したビートを披露しながら、自身のクリエイティブな活動を明かしていた。道休は「僕の人生18年間ずっとダルビッシュと紗栄子の息子って感じで呼ばれていた」と葛藤を明かし、“有名人の息子”という肩書きを超え、アーティスト・クリエイター・ファッションデザイナーなどとして自らの世界を築きたいという“将来の夢”を語っている。
動画には「お母様の面影もあって、本当にいい具合の混ざり方！」「おちついてるなー」「かっこいいですすごく」「応援してます」「ファッションも音楽もセンスイイ」などの反響が集まっていた。
母・紗栄子は、2007年11月、ダルビッシュ有投手（39／現・米大リーグ パドレス所属）と結婚。08年3月に長男、10年2月に次男が誕生するも、12年1月に離婚。25年4月、自身のYouTubeチャンネルに「【雑談】同じ道を歩む息子、母の心境」と題した動画をアップ。その中で同年1月に『SPUR』でモデルデビューした道休が長男であることを初告白した。
■道休蓮プロフィール
2008年生まれ、北海道出身。9歳のときに渡英、全寮制のウィンチェスター・カレッジで学び、現在は大学進学を控えたクラスを選択中。25年2月にはSPUR3月号の表紙を飾った。同月ミラノで開催された「N21」2025-26年秋冬コレクションのランウェイショーへゲストとして出席。「N21」にて広告モデルデビューを果たした。
【動画】「おちついてるなー」紗栄子の長男でモデル・道休蓮の素顔
道休は「道休蓮の『トーキョー・ダイアリー』18歳になった彼の休日にSPURが独占密着！」と題した動画で、セレクトショップを訪れ、ファッションへの強いこだわりや愛用ブランドについて紹介。つかの間の日本帰国を楽しむ姿が映し出されている。
動画には「お母様の面影もあって、本当にいい具合の混ざり方！」「おちついてるなー」「かっこいいですすごく」「応援してます」「ファッションも音楽もセンスイイ」などの反響が集まっていた。
母・紗栄子は、2007年11月、ダルビッシュ有投手（39／現・米大リーグ パドレス所属）と結婚。08年3月に長男、10年2月に次男が誕生するも、12年1月に離婚。25年4月、自身のYouTubeチャンネルに「【雑談】同じ道を歩む息子、母の心境」と題した動画をアップ。その中で同年1月に『SPUR』でモデルデビューした道休が長男であることを初告白した。
■道休蓮プロフィール
2008年生まれ、北海道出身。9歳のときに渡英、全寮制のウィンチェスター・カレッジで学び、現在は大学進学を控えたクラスを選択中。25年2月にはSPUR3月号の表紙を飾った。同月ミラノで開催された「N21」2025-26年秋冬コレクションのランウェイショーへゲストとして出席。「N21」にて広告モデルデビューを果たした。