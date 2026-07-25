＜大相撲七月場所＞◇十四日目◇25日◇愛知・名古屋IGアリーナ

【映像】館内に響いた心無い男性のヤジ（実際の様子）

横綱・豊昇龍（立浪）の休場が館内に告げられた際、館内が騒然となり、心無いヤジが飛んだことに対して「さすがにヒドイ」など困惑の声が上がる一幕があった。

豊昇龍は十三日目、関脇・熱海富士（伊勢ヶ濱）に寄り倒され6敗目（7勝）を喫していた。十四日目の取組を前に日本相撲協会に提出された診断書によると「右内側側副靭帯損傷」と「右ハムストリングス損傷」で療養期間は約6週間（病状により療養期間が伸びる可能性あり）とのこと。

関脇・安青錦（安治川）が前頭十三枚目・尊富士（伊勢ヶ濱）を寄り倒して2敗（12勝）を死守して単独トップを守った一番。その取組後、土俵上で呼出が「不戦勝」の幕を掲げ「豊昇龍、本日より休場」と館内アナウンスが流れた。

直後、騒然となる館内。さらに「おいおいおい！」といった男性の心無いヤジも飛んだ。その心無いヤジに「さすがにヒドイ」など批判の声が上がった一方、「豊昇龍は無理しすぎた」「これはしゃーない」「とりあえず怪我治して」「側副じん帯損傷は無理だろ」といった擁護と励ましの声、さらに「これが見たかったのに」といった無念の声も聞かれた。

なお、尊富士は4敗に後退。優勝の可能性がなくなった。（ABEMA／大相撲チャンネル）