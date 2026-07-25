エアコンの除湿と冷房、妻と「どちらが電気代安いか」で言い争いに！ 「除湿の方が安い」と言ったら「逆だ」と否定された…正解はどっちですか？

除湿には弱冷房除湿と再熱除湿がある

エアコンの除湿は、室内の湿気を取り除く運転です。ただし、除湿の仕組みは機種によって違います。

弱冷房除湿は、弱い冷房のように空気を冷やして湿気を取る方式です。冷えた空気をそのまま室内に戻すため、部屋の温度が少し下がります。比較的消費電力が少ない傾向があります。

再熱除湿は、いったん空気を冷やして湿気を取ったあと、冷えた空気を暖め直してから室内に戻す方式です。部屋を冷やしすぎずに湿度を下げられるため、梅雨時や肌寒い日に便利です。ただし、暖め直す分、冷房より電気代が高くなることがあります。

ダイキンのFAQでも、弱冷房方式の除湿は消費電力が少ない一方、再熱除湿方式は冷房より多いと説明されています。つまり、夫婦のどちらか一方だけが完全に正しいのではなく、除湿の種類によって答えが変わります。



暑い日は冷房、湿気が気になる日は除湿が向いている

冷房と除湿は、目的が少し違います。冷房は室温を下げるための運転です。真夏で部屋が暑いときは、冷房を使うほうが目的に合っています。

一方、除湿は湿度を下げるための運転です。梅雨時のように、気温はそれほど高くないのにジメジメして不快なときに向いています。湿度が下がると、同じ室温でも涼しく感じることがあります。

ダイキンは、冷房と除湿では使用目的が異なり、使用環境、設定温度、設定湿度によって電気代が異なるため、どちらが安いとは言えないとしています。湿度を下げたい場合は除湿、温度を下げたい場合は冷房と使い分けるのが効果的です。

たとえば、室温30度で暑いなら、除湿より冷房で温度を下げるほうが効率的です。逆に、室温26度で湿度が高いだけなら、冷房では冷えすぎるため、除湿が快適な場合があります。



自宅の除湿方式の確認と、すぐにできる節約術

電気代の正解を知るには、自宅のエアコンの除湿方式を確認する必要があります。取扱説明書、メーカーサイト、型番検索で「弱冷房除湿」「再熱除湿」「ハイブリッド除湿」などの記載を見てみましょう。

リモコンに「ドライ」としか表示されない場合でも、内部の方式は機種によって違います。古い機種では弱冷房除湿が多い一方、高機能機種では再熱除湿やハイブリッド除湿が搭載されていることがあります。

電気代を実感で比べたいなら、電力会社のアプリやスマートメーターの使用量を確認する方法もあります。同じ時間帯、同じような外気温の日に、冷房と除湿の使用量を比べると、自宅に合った使い方が見えてきます。

節約の基本は、設定温度を下げすぎない、フィルターを掃除する、カーテンで日差しを防ぐ、扇風機やサーキュレーターで空気を回すことです。

たとえば、資源エネルギー庁の算定では、冷房の設定温度を「27℃→28℃」に1℃上げ（使用時間:9時間／日）、フィルターを月に1、2回清掃するだけで、あわせて年間約1930円の節約になります。もちろん、電気の料金単価や外気温、使用時間、使用機種などによって、金額は上下します。

子ども部屋などを含め、エアコンを自宅の各部屋で3台同時に使っているなら、「1℃上げ」と「掃除」だけで、単純計算では年間1930円×3台＝約5800円の節約になります。また、カーテンや空気の循環を意識すれば、体感温度も快適になるうえに、さらなる節約が見込めます。

除湿か冷房かで言い争うより、こまめな掃除や部屋の熱と湿気を減らす工夫のほうが、よい効果が期待できるかもしれません。



まとめ

エアコンの除湿と冷房は、どちらが必ず安いとは言えません。弱冷房除湿なら冷房より安くなることがありますが、再熱除湿なら冷房より高くなることがあります。

暑さを下げたいなら冷房、湿気を取りたいなら除湿と、目的に合わせて使い分けるのが正解です。特に再熱除湿は快適ですが、電気代は高くなりやすい点に注意しましょう。

まずは自宅のエアコンの取扱説明書や型番を確認し、どの除湿方式かを調べてみてください。夫婦で言い争うより、実際の機種と使用量を見ながら「1℃上げ」や「こまめな掃除」等の工夫をし、快適さと電気代のバランスを取るのが一番です。



出典

ダイキン工業株式会社 ウェブサイト

ダイキン工業株式会社 冷房と除湿の電気代の比較（ルームエアコン） - よくあるご質問

資源エネルギー庁 省エネポータルサイト 空調 | 無理のない省エネ節約

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー