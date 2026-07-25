バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）が大阪でのロケ中、一般女性と“お忍びデート”をしている53歳有名プロレスラーに遭遇！ 番組関係者を追い払おうとするプロレスラーに、MCの千鳥は「あのシャツの持ち方は浮気」「嫁じゃない」と大騒ぎして……!?

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大阪市の住吉⼤社でロケをしていたのは、ボーカロイドプロデューサーでシンガーソングライターのsyudou。Adoの大ヒット曲『うっせぇわ』の生みの親であり、『ABCお笑いグランプリ2026』（ABCテレビ、7月26日午後2時30分～決勝生放送）のテーマソング『我が栄光よ』の作詞・作曲を担当している。

そんなsyudouは、かつて『相席食堂』に出演したことのある真壁刀義を目撃。追いかけて「何をなさってるんですか？」と突撃すると、一般女性と一緒にいた真壁は「デート中や」と即答し、「こんなん撮んなよ」「声かけんなよ、逆に。気ぃつかえよ」などと悪態をついた。

syudouは、真壁に謝りつつも恐れることなく、「彼女さんですか？」と追及。一方スタジオの千鳥は、デート相手の女性が真壁のTシャツの端を掴んだのを見て、「あのシャツの持ち方は浮気真壁です」「嫁じゃない。嫁はあの持ち方してこないもん」と邪推した。

しかし、それは勘違い。女性は真壁と5カ月の交際を経て2025年10月に結婚した、正真正銘の妻だった。syudouは、新婚ホヤホヤな真壁夫妻と別れるも、近くの和風カフェで再び遭遇。愛する妻と甘～いひと時を過ごすはずだった真壁のすぐ隣に座り、夫婦としばらく他愛のない話をし、笑顔で握手をして別れた。

一方の真壁は、遠慮のないsyudouにだんだん戸惑い、最終的に「誰なんお前？」とポツリ。何者かわからないsyudouにデート中2度も割り込まれ、スタジオの千鳥を爆笑させた。なお、この一連の様子は、『相席食堂』7月21日放送回で公開された。

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