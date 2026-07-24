元宝塚歌劇団花組トップ娘役で女優の花乃まりあさんとの不倫疑惑が報じられた趣里さんの夫・三山凌輝さんが2026年7月23日、所属事務所の公式Xを通じて、8月に予定していたイベントへの出演を中止すると発表した。

密会報道後「舞台での役作り」だったと釈明

花乃さんと三山さんをめぐっては週刊文春が22日、「〈ランボルギーニで高級ホテルに...〉趣里の夫・三山凌輝（27）が"元宝塚トップ娘役"と『裏切り愛』《事務所は『不適切な行動』と認める》」と題した記事をウェブサイトに公開し、不倫疑惑を報じた。

記事は、公演中のミュージカル『愛の不時着』で共演中の2人について、新宿の高級シティホテルで密会していたとするもの。花乃さんは21年に交際していた一般男性と結婚し、24年に第一子を出産している。

一方の三山さんはダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」で活動していた当時、 YouTuberの「Rちゃん」と交際。25年4月24日に、週刊文春が婚約破棄トラブルを報じた。

当時の報道では、Rちゃんとの婚約後、RYOKIさんが毎月200万円の小遣いを受け取っていたほか、2000万円以上のベンツを譲り受けたのちに別の女性との関係が発覚し、最終的に音信不通になったことなどが指摘されていた。

その後、三山さんは同年8月に趣里さんと結婚。9月末には第一子の誕生を報告していた。

花乃さんと三山さんは報道後、それぞれ2人で会っていたことは事実だと認めた上で、「舞台の役を深めること」「舞台での役作り」を目的としたものだったと釈明。不適切だったと謝罪した。

「諸般の事情により、本公演への出演を見送ることとなりました」

三山さんは23日夕、所属事務所「Star Of Wonder.」の公式Xアカウントを更新し、8月11日に予定していたイベント「第⼀⽣命presents 6 ON DANCEの⽇ 2026」の出演を取りやめると発表した。

「RYOKI MIYAMAは諸般の事情により、本公演への出演を見送ることとなりました」とした上で、「出演を楽しみにしてくださっていた皆様、ならびに関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

同イベントは「北陸最大級のエンターテイメント型ダンスコンテスト」を掲げたもので、5月中旬に三山さんのゲスト出演が発表されていた。

なお、イベント公式サイトによると、「出演キャンセルに伴うチケットの払い戻しにつきましては対応いたしかねます」という。