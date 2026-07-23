¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤ÈÃæ¹ñ³¤·Ù¶É²¥¤ê¹ç¤¤¡¡ÎÎÍ¸¢Áè¤¦Æî¥·¥Ê³¤¤Ç
news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤ÈÃæ¹ñ³¤·Ù¶É²¥¤ê¹ç¤¤¡¡ÎÎÍ¸¢Áè¤¦Æî¥·¥Ê³¤¤Ç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÈÃæ¹ñ¤¬ÎÎÍ¸¢¤òÁè¤¦Æî¥·¥Ê³¤¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡£Çò¤¤Á¥¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤Ç¡¢¹õ¤¤¥´¥à¥Ü¡¼¥È¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñÂ¦¤¬Ä¹¤¤ËÀ¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤ò¤¿¤¿¤¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤â¤½¤ì¤Ë±þÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Æü¸áÁ°¡¢¼Â¸ú»ÙÇÛ¤Î¤¿¤á¤ËºÂ¾Ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÁ¥¤ËÃæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤¬ÀÜ¶á¡£Âàµî¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤¬¥Ü¡¼¥È¤ÇÀÜ¶á¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ââ°÷¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÁ¥°÷¤«¤éÌÚ¤ÎËÀ¤Ç²¥¤é¤ì¡¢Æ¬Éô¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆî¥·¥Ê³¤¤Ç¤Î¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤â±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£
Ãæ¹ñÂ¦¡ÖÎ¥¤ì¤í¡ªÎ¥¤ì¤í¡ª¡×±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÁ¥¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤êÄ©È¯¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤¬Ë½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤¤½±·â¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÂÐ±þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤¬»ö¼Â¤òÏÄ¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£