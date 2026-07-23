Ï·¸å¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏŽ¢1²¯±ßŽ£¤Ç¤âŽ¢Ç¯¶âŽ£¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¤ª¶â¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤«ÉÔ¹¬¤Ê¹âÎð¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë"¸í»»"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ä¹ÈøµÁ¹°¡ØÏ·¸åÉÔ°Â¤Ï¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¡×¤¬9³ä¡Ù¡ÊÀÄ½Õ¿·½ñ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö1²¯±ß¤â¤¢¤ë¤Î¤ËÉÔ°Â¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×
¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¤¬1²¯±ß¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤ÇÌë¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤¨¡©¡¡1²¯±ß¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¤³¤Ã¤Á¤Ï¡Ö¾¯¤·Ê¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¶â³Û¤Ç¤¹¡£¤Æ¤Ã¤¤êÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤«²¿¤«¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÍýÍ³¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍÂ¶â¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×¤³¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤Ï70ºÐ¤Î½÷À¡£°äÂ²Ç¯¶â¤¬Ç¯350Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÀ¸³èÈñ¤ÏÇ¯´Ö500Ëü±ß¡£¤Ä¤Þ¤êËèÇ¯150Ëü±ß¤òÃù¶â¤«¤é¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1²¯±ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÇ¯150Ëü±ß¤º¤Ä¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÄÌÄ¢¤Î»Ä¹â¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤Ç¤â³Î¼Â¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¸º¤êÂ³¤±¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£Ìë¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎäÀÅ¤Ë·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1²¯±ß¤òËèÇ¯150Ëü±ß¤º¤Ä¼è¤êÊø¤¹¤È¡¢Ìó66Ç¯¤â¤Á¤Þ¤¹¡£66Ç¯¤Ç¤¹¤è¡£
70ºÐ¤«¤é¤Ê¤é¡¢136ºÐ¤Þ¤Ç¡£ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿´ÇÛ¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¡£¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬¸º¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ëÀ¸¤Êª¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£»Ä¹â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð°Â¿´¡£¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉÔ°Â¡£Íý¶þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤ºâÉÛ¡×¤«¤é¡Ö¸º¤é¤Ê¤¤ºâÉÛ¡×¤Ø
¤À¤«¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¸º¤êÂ³¤±¤ëºâÉÛ¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ç¡Ö¼ý»Ù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¡¢´ñ¿ô·î¤Î15Æü¤Ë2¤«·îÊ¬¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤·Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³èÈñ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ºâÉÛ¤ÎÃæ¿È¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¸º¤Ã¤Æ¤¤¿º¢¤Ë¡¢¤Þ¤¿Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
»È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿Æþ¤ë¡£»È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿Æþ¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¸º¤é¤Ê¤¤ºâÉÛ¡×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢65ºÐ¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢À¸³èÈñ¤Ë¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£Ëè·î¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£Â¤ê¤Ê¤¤Ê¬¤òÃù¶â¤«¤éÊä¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤ºâÉÛ¡×¤Ç¤¹¡£
¶â³Û¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤â¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¡¢¸º¤êÂ³¤±¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ç¯¶â¤ò·«²¼¤²¤Æ¼õµë³Û¤òÁý¤ä¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼ý»Ù¤ò¥È¥ó¥È¥ó¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¸º¤é¤Ê¤¤ºâÉÛ¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£Ï·¸å¤Î°Â¿´¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖËèÇ¯¤Î¼ý»Ù¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£1²¯±ß¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢¼ý»Ù¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê»ñ»º¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¡£¤³¤³¤¬¡¢Ï·¸åÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£»È¤ï¤º¤Ë»à¤Ì¤Î¤Ï¡Ö¥¿¥ÀÆ¯¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î
ÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºâ»º¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ñ¸Ë¤ËÆþ¤ë¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ï¤½¤Î³Û¤¬Ìó1300²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£10Ç¯Á°¤ÎÌó3ÇÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤¬75ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Ê¬¤Îºâ»º¤ò¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹ñ¤Ë¤É¤¦¤¾¡×¤È»×¤Ã¤ÆÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£ËÜ²»¤Ï¤³¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¡×¤Ç¤â¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤ÇÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹ñ¸Ë¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»°ÅÓ¤ÎÀî¤â¶â¼¡Âè¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»°ÅÓ¤ÎÀî¤Þ¤Ç¤ª¶â¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤ÆÃù¤á¤¿¤ª¶â¤ò¡¢¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤º¤Ë¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¤ª¶â¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃù¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é²¿Ëü»þ´Ö¤âÆ¯¤¤¤Æ¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤ª¶â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤º¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ö¥¿¥ÀÆ¯¤¡×¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´¤ÏÇã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö°ä¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºâ»º¤ò°ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÁêÂ³Áè¤¤¤¬µ¯¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£80Âå¤Î¿Í¤¬Ï·¸å¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³ê·Î
¤ª¶â¤Ï¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ùæ¤á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ï·¸å¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤ËÃù¤á¤Æ¤¤¿¤ª¶â¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é¡ÖÏ·¸å¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢2000Ëü±ßÉ¬Í×¤À¡¢¤¤¤ä4000Ëü±ß¤À¤È¤¢¤ª¤é¤ì¡¢°ìÀ¸·üÌ¿3000Ëü±ß¤ò½àÈ÷¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç°Â¿´¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¶Ï·¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»È¤¨¤Ê¤¤¡×
·ë¶É¡¢À¸³è¤Î¼Á¤òÍî¤È¤·¤ÆÇ¯¶â¤À¤±¤ÇÊë¤é¤·¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼ê¤Ä¤«¤º¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ò»È¤¤ÀÚ¤ì¤º¡¢»ñ»º¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ð¤¤ÏÃ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£80Âå¤ÎÊý¤¬¿¿´é¤Ç¤³¤¦¸À¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÏ·¸å¤¬¿´ÇÛ¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÃù¤á¤Ê¤¤¤È¡×¡Ä¡Ä¤¤¤Þ¤¬Ï·¸å¤Ç¤¹¤è¡¢¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
1990Ç¯Âå¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢100ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡Ö¤¤ó¤µ¤ó¤®¤ó¤µ¤ó¡×¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éÎÁ¤Î»È¤¤Æ»¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡ÖÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤ËÃù¶â¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª¶â¤ò»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¢£°ìÈÖ¤ÎÍýÁÛ¤ÏË´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¡Ö»ñ»º¥¼¥í¡×
¤³¤ì¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤ò¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤êÆñ¤·¤¤¡£¤¤¤¶»È¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÌÂ¤¦¡£Í¸ú¤Ë»È¤¦¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡¡¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÄÌÄ¢¤Î»Ä¹â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÝ¤¤¡£¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿ô»ú¤¬¸º¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Î¼Á¤òÍî¤È¤·¤Æ¤Þ¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¾¯¤·¥Þ¥¤¥ó¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ö»à¤Ì¤È¤¤Ë»ñ»º¥¼¥í¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤à¤·¤í¡¢¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤¯¤é¤¤¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¶â¤òÊè¾ì¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡ÖÀ¸¤¶â¡×¤È¤·¤Æ»È¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¡£·Ð¸³¤Ë»È¤¦¡£·ò¹¯¤Ë»È¤¦¡£¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤Ë»È¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤¤Ã¤È¸å²ù¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ï·¸åÉÔ°Â¤Î9³ä¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬¡Ö¸º¤ë¤³¤È¡×¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤³¤È¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤ª¶â¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»È¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÀáÌó¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¼º¤Ã¤¿¿Í´Ö´Ø·¸
Æâ³ÕÉÜ¤Î¡Ö·ÐºÑºâÀ¯Çò½ñ¡×¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶âÍ»»ñ»º¤Ï60¡Á64ºÐ¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢Ê¿¶Ñ1800Ëü±ßÄ¶¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂà¿¦¶â¤¬Æþ¤ë¤«¤éÁý¤¨¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤Ç¤¹¡£85ºÐ¤ò¤¹¤®¤Æ¤â1500Ëü±ßÄ¶¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸º¾¯Î¨¤Ï¤ï¤º¤«15¡ó¤Û¤É¡£¡Ä¡Ä¤¨¡©¡¡¤Û¤È¤ó¤É¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¡×¤ò¤¢¤Þ¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯Ï·¸å¤Î¤¿¤á¤ËÃù¤á¤¿¤ª¶â¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉÔ¹¬¡×¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£C¤µ¤ó¤Ï¡¢¶á½ê¤ÎÅÅµ¤²°¤µ¤ó¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤êÉÕ¤±¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶»ÙÊ§¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¹¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÃÍ²¼¤²¸ò¾Ä¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð³ä¹â¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤ÇÅÅµ¤²°¤µ¤ó¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÁÂ±ó¤Ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµå¤¬ÀÚ¤ì¤ì¤Ð¤¹¤°Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤âµ¤·Ú¤ËÍê¤á¤¿¡£´é¤Ê¤¸¤ß¤Î°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿ôÀé±ß¡¢¿ôËü±ß¤ÎÀáÌó¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¤É¤Á¤é¤¬ÆÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£Â¹¤Ë¡Ö¤â¤¦²È¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë
D¤µ¤ó¤Î²È¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¡£·ä´ÖÉ÷¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åß¤Ï´¨¤¯¡¢²Æ¤Ï½ë¤¤¡£¤·¤«¤âÊª¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Û¥³¥ê¤Ã¤Ý¤¤¡£Â¹¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤â¡¢¡Ö´¨¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Û¥³¥ê¤Ã¤Ý¤¤¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¥È¥¤¥ì¤Ë¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ä¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢²È¤Î²÷Å¬¤µ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Â¹¤ÎÂ¤¬±ó¤Î¤¯¡£¤³¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
E¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±»Ò¤É¤â¤Ëºâ»º¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢Ï·¸å¤â¤º¤Ã¤ÈÀáÌóÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£³°¿©¤â¹µ¤¨¡¢Î¹¹Ô¤â²æËý¡£¼«Ê¬¤Î³Ú¤·¤ß¤è¤ê¤â¡¢¡Ö»Ä¤¹¤³¤È¡×¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶ÁêÂ³¤Ë¤Ê¤ë¤È¡½¡½·»¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¦¤È¤¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë±ç½õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢Äï¤Ï¡Ö²ð¸î¤Ï¤³¤Ã¤Á¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
°ä»º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÁè¤¤¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·Áòµ·ÈñÍÑ¤¯¤é¤¤¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Áè¤¤¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£F¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¶¦Æ¯¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤Ç¡¢É×¤ÎÇ¯¶â¤¬·î19Ëü±ß¡¢ºÊ¤¬17Ëü±ß¡£¹ç·×36Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Ï·¸å»ñ¶â¤âÂà¿¦¶â¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ3500Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²È·×¤Î¼ý»Ù¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë
¿ô»ú¤À¤±¸«¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿²È·×¤Ç¤¹¡£É¸½àÅª¤ÊÀ¸³è¤Ê¤é½½Ê¬¤Ç¤¹¤·¡¢Î¹¹Ô¤À¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤´É×ÉØ¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔ°Â¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ëè·î¤¤¤¯¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤·¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥´¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏÉÝ¤¤¡£¤ª¶â¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂ¤ê¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»È¤¦¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º²æËý¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¼ýÆþ¤È»Ù½Ð¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Æ¤Ð¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤°¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ï¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÀáÌó¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÈþÆÁ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¹Ô¤¤¹¤®¤ë¤È¿ÍÀ¸¤Î³Ú¤·¤ß¤Þ¤Çºï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ï·¸å»ñ¶â¤Ï¡¢Ä¯¤á¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Â¿´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¼ê¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤Ç¤¹¡£Ãù¤á¤ëÎÏ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡Ö»È¤¦ÎÏ¡×¤âÂç»ö¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤³¤½¤¬¡¢Ï·¸å¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥«¥®¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
Ä¹Èø µÁ¹°¡Ê¤Ê¤¬¤ª¡¦¤è¤·¤Ò¤í¡Ë
NEO´ë²èÂåÉ½¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢AFP
ÆÁÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¡£1997Ç¯¤ËNEO´ë²è¤òÀßÎ©¡£½ÐÈÇ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¿·Ê¹¡¦»¨»ï¡¦Web¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤ª¶â¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉý¹¤¯¼¹É®¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ï¡Á¤¤ÊÝ¸±¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤³¤ó¤ÊÊÝ¸±¤Ë¤ÏÆþ¤ë¤Ê¡ª¡Ù¡Ê×¢ºÑÆ²½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¤È¤Ã¤¯¤Ë50Âå Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤É¤¦ºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢´Æ½¤½ñ¤Ë¤ÏÇ¯ÅÙÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¡ØNEW ¤è¤¤ÊÝ¸±¡¦°¤¤ÊÝ¸±¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊNEO´ë²èÂåÉ½¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢AFP Ä¹Èø µÁ¹°¡Ë