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https://news.samsung.com/global/samsung-brings-galaxy-ecosystem-into-everyday-eyewear
Samsung Says Smart Glasses Privacy Concerns Need Industrywide Fix - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-22/samsung-says-smart-glasses-privacy-concerns-need-industrywide-fix
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