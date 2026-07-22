¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥¤¡Ù¸ø³«Á°¤Ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ò»Ù¤¨¤ëÀèÇÚ¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¡ª
¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Î¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ç¼ã¤¥Ô¡¼¥¿¡¼¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¡ÈÀèÇÚ¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¤é¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¡ÈÀèÇÚ¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤ò¤ª¤µ¤é¤¤
°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤«¤é¼«¿È¤Îµ²±¤ò¾Ã¤¹¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò²¼¤·¡¢À¤³¦¤«¤éËº¤ìµî¤é¤ì¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¡£¤½¤ì¤«¤é4Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¤â¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¸ÉÆÈ¤Ë³¹¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¼«¿È¤ÎDNA¤Ë°ÛÊÑ¤¬È¯À¸¤·¡¢Ì¿¤µ¤¨¤â¶¼¤«¤¹»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤Ç¿Ê²½¤¹¤ë¡È¿·Ç½ÎÏ¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢NY¤ò¼¡¡¹¤Ë½±¤¦¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
ºîÃæ¡¢DNA¤Î°ÛÊÑ¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎÊÑ²½¤ËÇº¤à¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Íê¤ë¤Î¤¬¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¤ë¡È¥Ï¥ë¥¯¡É¤ËÊÑ¿È¤Ç¤¤ëÅ·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥Ð¥Ê¡¼¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¡ÈÀèÇÚ¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼ã¤¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÅÙ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î¥á¥ó¥¿¡¼ÅªÂ¸ºß¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤ËÂ³¤¯¤Ï¤º¤Îº£ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥ë¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡È¶¦Æ®¡É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÈÅ¨ÂÐ¡É¤¹¤ë¤È¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£
¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡¿¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Û¡¼¥à¥«¥ß¥ó¥°¡Ù¡Ê2017¡Ë
¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Û¡¼¥à¥«¥ß¥ó¥°¡Ù¤ÇÃ±ÆÈºî¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡È¥È¥à¥Û¡É¤³¤È¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É±é¤¸¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤³¤È¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥¯¤¬¥á¥ó¥¿¡¼ÅªÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊç¤é¤»¤ë¼ã¤¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¤Ï¤ä¤¯°ì¿ÍÁ°¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤«¤éÀèÁö¤ê¡¢´í¸±¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´í¤¦¤µ¤ò¸«¤¿¥È¥Ë¡¼¤Ï¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤¬¤á¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òË×¼ý¡£¡ÈÂç¤¤¤Ê¤ëÎÏ¡É¤Ë²á¿®¤·¤¬¤Á¤Ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ËÅÙ¡¹¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¡¿¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Õ¥í¥à¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë
Â³¤¯¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Õ¥í¥à¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Î·èÀï¤Ç¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥¯¤ò¼º¤¤¡¢ÁÓ¼º´¶¤òÊú¤¨¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î½Å°µ¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸³è¤òËþµÊ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎÁÏÀß¼Ô¡É¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¥Ò¡¼¥í¡¼¤é¤·¤¤À®Ä¹¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¹â¹»À¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ã¤µ¤â¤¢¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡É¥¹¥Ñ¥ë¥¿µ¤Ì£¤ËÀÜ¤·¤¿¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¡£¸·¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¡È´§¤òÄº¤¯¼Ô¤Ï¿´°Â¤Þ¤é¤º¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Ã¤È¼ø¤±¤ë¤Ê¤É¼ã´³¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò³À´Ö¸«¤»¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¥ô¥£¥é¥ó¤Î°ÅÌö¤ò¼«¿È¤è¤ê¤âÁá¤¯¸«ÇË¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ò¾¯¤·Ç§¤á¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¤·¤«¤·¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¼Â¤ÏÂåÍý¿Í¤¬²½¤±¤¿µ¶Êª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ë
¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¿¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¡Ê2022¡Ë
¤½¤·¤Æ¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¡£¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤¬¥Ô¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬À¤³¦Ãæ¤ËË½Ïª¤µ¤ì¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÏºÇ¶¯¤ÎËâ½Ñ»Õ¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¡£
¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î¶ì¤·¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢Èà¤ÎÍê¤ß¤òÊ¹¤¡¢¿Í¡¹¤Îµ²±¤òÁà¤ëËâ½Ñ¤ò»È¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÇËâ½Ñ¤Ï¼ºÇÔ¡¢ÊÌ¤ÎÊ¿¹ÔÀ¤³¦¤«¤éÅ¨¤¬½±Íè¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¤â¡Ö¤Þ¤À»Ò¤É¤â¡×¤ÈÊò¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ï¼«¿È¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Îº®Íð¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¡¢¡ãÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Îµ²±¤«¤é¼«Ê¬¤Îµ²±¤ò¾Ã¤¹¡ä¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Îµ¾À·¤òÊ§¤¦¤³¤È¤òÁªÂò¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÚ¤Ê¤¯¡¢¿É¤¤·èÃÇ¤ËÎ®ÀÐ¤Î¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¤µ¤¨¤âí´í°¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¼«¤éÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤¿Í¦µ¤¤¢¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î¹ÔÆ°¤ò¾Î¤¨¡¢Ç§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£
º£²ó¤Î¥Ï¥ë¥¯¤È¤Ï¶¦Æ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Å¨ÂÐ!?
¤½¤·¤Æ¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Îµ²±¤«¤é¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Îº£ºî¡£¸ÉÆÈ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ËÆÍÆÍDNA¤Î°ÛÊÑ¤¬Ë¬¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦¤Î´íµ¡¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î°ì°÷¡¢¥Ï¥ë¥¯¤³¤È¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥Ð¥Ê¡¼¤òÍê¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£¤Ï¥Ï¥ë¥¯¤ÎÎÏ¤òÍÞÀ©ÁõÃÖ¤ÇÍÞ¤¨¡¢ÊÑ¿È¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³Ø¤Ç¶µÊÜ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°µÅÝÅª¤ÊÃÎ¼±¤Ç¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î°ÛÊÑ¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¸ø³«ºÑ¤ß¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ë¥¯¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¥Ï¥ë¥¯¤ÏË½Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
Í½¹ðÊÔ¤¬¤ï¤º¤«4Æü´Ö¤Ç10²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·À¤³¦Åª¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÁ´ËÆ¤ÏÌ¤¤ÀÂ¿¤¯¤ÎÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ø¼¡¡¹½±¤¤Íè¤ë¡ã¸«¤¨¤Ê¤¤Å¨¡ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ô¥£¥é¥ó¤ÎÁ´ËÆ¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤¹¤ëMJ¤ä¿ÆÍ§¥Í¥Ã¥É¤È¤ÎºÆ²ñ¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡£¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡ã¿·¾Ï¡ä¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤¬¤³¤Î²Æ¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥¤¡Ù¸ø³«¾ðÊó
¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ï7·î31Æü¡Ê¶â¡Ë±Ç²è´Û¤Ë¤ÆÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Copyright © 2026 ³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI All Rights Reserved.