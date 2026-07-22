福岡県うきは市の農園で、収穫直前の梨およそ5000個が盗まれているのが見つかりました。被害に遭った農家は、去年も同様の被害に遭っていて、再起を図ろうとしていた矢先の出来事でした。

■梨農家・佐々木浩喜さん

「またかっていうのと、自分の油断。」



福岡県うきは市で梨を育てる佐々木浩喜さんです。



22日、梨園を訪ねました。



■中村安里記者

「この辺り、梨の実がほとんどありません。」



佐々木さんは、7月12日から17日にかけて、収穫直前の梨およそ5000個を盗まれました。

盗まれた品種は「幸水」で、被害総額はおよそ200万円に上ります。



佐々木さんが悔しさをにじませた理由は、この被害だけではありませんでした。



■佐々木さん

「去年とられたので、ことしはちょっと多めに作った。」

佐々木さんは、去年7月にも収穫間際の「幸水」およそ6000個を盗まれていたのです。



見込んでいた収入がなくなったことで、佐々木さんはつらい決断をせざるを得ませんでした。



■佐々木さん

「去年はそれで全て終わってしまって、個人（事業主）に切り替えて、一からやり直そうと思っていたけれど、また同じことになってしまった。株式会社はたたんだ。」



個人事業主として再出発した佐々木さん。

ことし、梨園には新たに柵を設け、人感センサーを設置していたにもかかわらず、2度目の窃盗被害に遭いました。



警察が捜査していますが、去年の窃盗も含め、解決には至っていません。

警察庁によりますと、収穫前の農作物が盗まれる事件は、全国で毎年2000件以上発生しています。



そのうち、検挙に至ったのは半数足らずです。



山間地域などで防犯カメラが少ないことが原因の一つと考えられています。

2年連続で被害に遭った佐々木さんからは、こんな言葉が漏れました。



■佐々木さん

「来年はもうしないので、ここはもう閉園します。梨に関しては閉園します。」



周囲の人に支えられ、再び育てた梨を奪われた佐々木さん。



今後は、別の作物を中心に農業を続けると話しています。