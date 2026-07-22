「あそこまでインサイドにいく？」広島・阪神戦の死球禍をめぐって球界OBも言及「大山に当てたボールはちょっと強烈すぎる」「プロである以上当てない技術も…」

チームの死球の多さに新井監督も謝罪した（C）産経新聞社

先週末に行われた広島・阪神3連戦は荒れた試合となった。

広島の本拠地マツダスタジアムで行われた中、カード初戦には前川右京に対し7回一死二、三塁で、広島島内颯太郎の153キロ直球が、右肩付近を直撃。この試合では4回にもアドゥワ誠から死球を受け、結果として前川が「右肩甲骨骨折」で、抹消、離脱となった。

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さらに18日のゲームでは救援左腕のテイラー・ハーンが主砲佐藤輝明に対し、胸部すれすれの投球で佐藤が激高するシーンもあった。

カード最終の19日のゲームでは2−2で迎えた8回、その佐藤がハーンから左中間への勝ち越し2点適時打をマーク。二塁ベース上で激しいガッツポーズを繰り広げた。

しかしドラマは終わらない。直後に5番の大山悠輔がハーンから左わき腹付近に死球を受け、両軍ベンチから監督、コーチが飛び出しマウンドで入り乱れる緊迫した場面に。このカードで阪神が受けた死球はこれで4つ目となり、責任審判により「警告試合」が宣告された。

首位を走る阪神をめぐっては死球の多さも話題となっているが、球界内からもこの点について考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は7月21日に自身のYouTubeチャンネルに「【プロ野球解説】広島VS阪神で“警告試合”に『プロとして疑問…』巨人小笠原が初勝利！竹丸が7者連続三振もサノーに打たれ敗戦…DeNAが絶好調深沢＆古市コンビで初完封！ソフトバンク前田悠伍なぜ勝てる？」と題した動画を更新。週末に行われた3連戦の各球団の戦いぶりを振り返った。

その中では19日のゲームで主砲の佐藤が因縁のハーンから決勝の適時二塁打を放ったことに触れ「報復なんじゃない 勝負」「目には目をという判断でなくバットでやり返す」姿勢が見えたとした。