亀梨和也、本田翼からSNSレクチャー “予約投稿”の存在知り驚き
歌手で俳優の亀梨和也（40）が21日、都内で行われたジュエリーブランド・GRAFF「ローレンスグラフシグネチャーコレクション」新作披露イベントに、俳優の本田翼（34）と参加した。ダイアモンドジュエラーである同ブランドにちなみ、自身のまだ磨かれていないダイアモンドの原石のような要素を明かした。
【動画】亀梨和也、田中みな実との結婚発表後初公の場 報道陣からの祝福に丁寧な対応
亀梨は「何年か前にSNSを始めさせていただいたんですけど」と切り出し「頑張って撮ったりするんですけどあげるタイミングとかが下手くそで…。いざ撮ってもなにを、どのタイミングであげていいか、まだ…磨けるんじゃないかな」と回答。現在も「フォルダに写真がたくさん溜まっていってる」と明かした。
さらに「自分の気持ちとタイミングが…まだ素人まるだし。慣れなくて」とつい投稿の時間を迷ってしまうそうで本田は「お仕事はいつでもあげてもいいと思うんですけど。時間は確かに。遅い時間になっちゃったなとか」と共感する部分があるよう。
「仕事が終わって22時とか23時とかになると遅いからやめておこうって…」と悩む亀梨に、本田は「予約投稿というものがあります！」とレクチャー。亀梨は「なにそれ！機能さえも今度教えてください！」と目を丸くしていた。本田に裏で教えてもらえることになり亀梨は「みなさん、楽しみにしていてください」とうれしそうだった。
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亀梨は「何年か前にSNSを始めさせていただいたんですけど」と切り出し「頑張って撮ったりするんですけどあげるタイミングとかが下手くそで…。いざ撮ってもなにを、どのタイミングであげていいか、まだ…磨けるんじゃないかな」と回答。現在も「フォルダに写真がたくさん溜まっていってる」と明かした。
「仕事が終わって22時とか23時とかになると遅いからやめておこうって…」と悩む亀梨に、本田は「予約投稿というものがあります！」とレクチャー。亀梨は「なにそれ！機能さえも今度教えてください！」と目を丸くしていた。本田に裏で教えてもらえることになり亀梨は「みなさん、楽しみにしていてください」とうれしそうだった。