スマホ画像がオリジナルグッズに。「3COINSのフォトプリンター」は専用用紙の豊富さこそ至高
YouTubeチャンネル「【公式】スリコchannel」が「3COINSのフォトプリンター、正直なめてました。」と題した動画を公開した。3COINSから新たに登場した高機能なフォトプリンターと、多彩な専用用紙を使ったオリジナルグッズ作りの魅力を実演を交えて紹介している。
動画では、公式ナビゲーターのたかはしがフォトプリンター（税込14,300円）の機能と使用感を紹介。本体はアイボリーグレーとホワイトブラウンの2色展開で、専用のスマートフォンアプリと連動して画像を印刷できる。たかはし氏は「わざわざ写真屋さんに行かなくてもご自宅で印刷できる」とその手軽さを強調。さらに、解像度が600dpiという高精細仕様であることに触れ、「思ってたより画質が良い」と驚きを見せた。
注目アイテムとして、ノーマル、マグネット、シール、ヒートプリント、ウォータープリントという5種類の専用フォトペーパー（税込550円～880円）が紹介された。中でも実演で目を引いたのは、布製品にアイロンで転写できる「ヒートプリントフォトペーパー」と、水を使ってバッグや陶器などに転写できる「ウォータープリントフォトペーパー」である。
実際に愛猫の画像をTシャツに転写する工程では、アプリの編集機能を活用し、トリミングや明るさ調整を行う様子が収められている。アイロンの熱で慎重に圧着し、台紙を剥がして綺麗なプリントが現れると、たかはしは「めっちゃいいですこれ！」と大興奮。続けてマグカップへの水転写も成功させ、「簡単に自分流で作れる」と、そのカスタマイズ性の高さを高く評価した。
単に写真を印刷するだけでなく、日用品をお気に入りのオリジナルグッズへと生まれ変わらせる3COINSのフォトプリンター。スマートフォンに眠っている思い出の写真を、新たな形で楽しむための最適なツールと言えそうだ。
動画では、公式ナビゲーターのたかはしがフォトプリンター（税込14,300円）の機能と使用感を紹介。本体はアイボリーグレーとホワイトブラウンの2色展開で、専用のスマートフォンアプリと連動して画像を印刷できる。たかはし氏は「わざわざ写真屋さんに行かなくてもご自宅で印刷できる」とその手軽さを強調。さらに、解像度が600dpiという高精細仕様であることに触れ、「思ってたより画質が良い」と驚きを見せた。
注目アイテムとして、ノーマル、マグネット、シール、ヒートプリント、ウォータープリントという5種類の専用フォトペーパー（税込550円～880円）が紹介された。中でも実演で目を引いたのは、布製品にアイロンで転写できる「ヒートプリントフォトペーパー」と、水を使ってバッグや陶器などに転写できる「ウォータープリントフォトペーパー」である。
実際に愛猫の画像をTシャツに転写する工程では、アプリの編集機能を活用し、トリミングや明るさ調整を行う様子が収められている。アイロンの熱で慎重に圧着し、台紙を剥がして綺麗なプリントが現れると、たかはしは「めっちゃいいですこれ！」と大興奮。続けてマグカップへの水転写も成功させ、「簡単に自分流で作れる」と、そのカスタマイズ性の高さを高く評価した。
単に写真を印刷するだけでなく、日用品をお気に入りのオリジナルグッズへと生まれ変わらせる3COINSのフォトプリンター。スマートフォンに眠っている思い出の写真を、新たな形で楽しむための最適なツールと言えそうだ。
YouTubeの動画内容
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