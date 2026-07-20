物議を醸した27分間のハーフタイムショー。スタジアムのファンの反応は？スペインとアルゼンチンで対照的【W杯】
［北中米W杯・決勝］スペイン １−０ アルゼンチン／７月19日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム
現地７月19日にニューヨークで開催された北中米ワールドカップの決勝で、スペイン代表が前回王者のアルゼンチンを１―０で撃破。16年ぶり二度目の優勝を飾った。
この一戦で物議を醸したのが、ハーフタイムショーだ。サッカーでは異例の約24分間のインターバルが取られ、シャキーラ、マドンナ、BTS、ジャスティン・ビーバーといった世界的なアーティストが登場した。
記者席から見る限り、スペインのファンはノリが良く、楽しんでいるようだった。
一方、アルゼンチンのサポーターは概して、黙って見守っているように見えた。
ちなみに、プレスボックスの海外記者は、双眼鏡で眺める人や、モニターを注視する人もいたが、多くは興味のない様子だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
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この一戦で物議を醸したのが、ハーフタイムショーだ。サッカーでは異例の約24分間のインターバルが取られ、シャキーラ、マドンナ、BTS、ジャスティン・ビーバーといった世界的なアーティストが登場した。
記者席から見る限り、スペインのファンはノリが良く、楽しんでいるようだった。
一方、アルゼンチンのサポーターは概して、黙って見守っているように見えた。
ちなみに、プレスボックスの海外記者は、双眼鏡で眺める人や、モニターを注視する人もいたが、多くは興味のない様子だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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