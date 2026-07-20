◇バレーボール ネーションズリーグ男子大阪大会最終日 日本 3―0 アルゼンチン（2026年7月19日 大阪市・Asueアリーナ大阪）

バレーボールネーションズリーグ男子1次リーグの最終戦が行われ、既に首位での決勝大会進出を決めている世界ランキング4位の日本は同14位のアルゼンチンを3―0で下し、開幕12連勝を飾った。21年東京五輪銅メダルの相手にストレート勝ちを収め、大会史上初となる1次リーグ全勝。高橋藍（24＝ルブリン）はサービスエース4本を含む計16得点を挙げた。8チームによる決勝大会は、初戦の準々決勝で開催国の中国と対戦する。

試合後の記念撮影で、高橋は真ん中に陣取ってユニホームの胸にある数字を誇示した。1次リーグ最終戦でアルゼンチンをストレートで下し、開幕から負け知らず。連勝は自身の背番号と同じ「12」に到達した。大会史上初となる快挙に「12連勝につなげられたことがうれしいし、自分が中心で写真を撮れるうれしさもあった」と笑った。

レシーブ力を含めた総合力の高さが持ち味だが、今大会ではチームトップの得点数（計208）をマーク。この日も第1セットからエースとしての存在感を示し、強烈なアタックで最初のポイントを奪うと、バックアタックでも強打を連発した。計4本を決めたサービスエースも大会を通じてチームトップの数字を叩き出している。

1次リーグで敗退した昨年の世界選手権。高橋は改めてサーブの重要性に気づいた。「日本は高さやパワーでは世界に劣る。その中で、相手を崩すために唯一、邪魔をされないのがサーブなので」。昨季のSVリーグではシーズンを通して意識を徹底。体脂肪率を9〜10％程度に落とす肉体改造により、切れが磨かれ、サーブの威力も増した。

これで12戦全勝。29日から始まる8チームによる決勝大会へと弾みをつけた。初戦の準々決勝では開催国の中国と激突。優勝チームに28年ロサンゼルス五輪出場権が与えられる9月のアジア選手権でも覇権を争う相手だけに、絶対に負けられない。チーム最多の21得点を挙げた石川主将は「メダルを獲得するための準備をしたい」と言葉に力を込めた。