犬に冷房は必要？いつから使うべき？

犬は人間より暑さに弱い動物です。なぜならば、人間は汗をかくことで体温調節できますが、犬は肉球からの発汗とパンティング（ハァハァと口で呼吸する）のみで体温調節しているからです。

特に子犬やシニア犬、短頭犬種と呼ばれる犬や肥満気味の犬は、他の犬より体温調節しにくい傾向が見られるため、熱中症リスクが高くなります。

何度から冷房が必要？

一般的に、犬にとって快適な室温は、18℃～26℃程度と言われています。夏場は、24～26℃が理想と言われているので、エアコンの設定温度もこの辺りを目安にしつつ、実際の室温が上がりすぎていないか確認すると良いでしょう。

また、冷房を使うタイミングは、外気温だけで判断するのではなく、室温や湿度、そして愛犬の様子から総合的に判断することが大切です。

「まだそこまで暑くないから」と人間の感覚で冷房をつけずに過ごしていると、室温が急上昇し、熱中症になってしまうこともあるので注意しましょう。

犬に『冷房』を使うときの絶対NG行為５選

愛犬のために冷房を使うときは、間違った使い方に注意しなければ、かえって体調不良を招いてしまう恐れもあります。ここでは、犬に冷房を使うときのタブー行為を見てみましょう。

1.冷風を直接当て続ける

人間もエアコンの冷風を浴び続けると、寒さを感じたり体が怠くなったりしますよね。犬も同様に、エアコンの冷風に当たり続けると、体温低下や筋肉のこわばり、下痢などを起こすことがあります。

ベッドやケージなど、愛犬が普段いる場所がエアコンの真下、あるいは風が当たる場所にあるならば、今一度、配置を見直しましょう。

2.設定温度を低くしすぎる

「暑そうだから」と冷房の設定温度を20～22℃程度まで下げていませんか。

あまりにも設定温度を下げすぎてしまうと、室内が冷やされ過ぎてしまい、個体差がありますが、寒さに弱い場合は

下痢 食欲低下 体調不良

これらの原因になることも懸念されます。

特に小型犬やシニア犬は、冷房の設定温度には注意が必要です。

3.留守番中に冷房を切る

「電気代が上がっちゃうから……」という理由で、飼い主の外出時に冷房を切る行為は絶対にNGです。なぜならば、真夏の室内は、短時間で危険なレベルまで上昇してしまうからです。

特にマンションや日当たりの良い部屋では、短時間で熱中症リスクが急上昇します。非常に危険なので、留守番中も必ず冷房をつけっぱなしにしておきましょう。

また、近年は夜中でも25℃を超える熱帯夜が続きます。夜中も必要に応じて、冷房をつけっぱなしにしてあげてください。

4.水を十分に用意しない

冷房を使っていると、あまり喉は渇かないのではと思いがちです。しかし、部屋が涼しくても、脱水は起こります。

夏場は脱水症状リスクが高くなりやすいので、水飲み場を複数設置したり、新鮮な水をいつも以上に頻繁に用意したりと対策しましょう。

5.愛犬の様子を見ずに温度を決める

少し意外に思う方もいるかもしれませんが、同じ犬種でも快適だと感じる室温は異なります。

もしも良かれと思ってエアコンの設定温度を落としたり、冷房をつけたりしたときに、

丸くなって震える ベッドに潜る ブランケットに包まる 飼い主の腕の中に入ろうとする

以上のような様子が見られた場合は、寒いと感じている可能性があります。エアコンの設定温度を上げてあげたり、風向きを変えてあげましょう。

逆に、

床へべったりお腹をくっつけるようにして寝る パンティングが続く 舌をダランと出している

こうした様子が見られる場合は、暑さを感じているのかもしれません。温度計だけでなく愛犬の様子も確認し、適切に対応してください。

冷房の使い方を間違えると下痢や体調不良の原因に

夏場に動物病院へ相談される症状のひとつに「エアコンによる冷え」があります。体が冷えすぎることで、下痢や軟便、食欲不振を起こしてしまうのです。

また、温度差が大きい環境では、犬も体温調節が難しくなったり、体に負担がかかり、自律神経が乱れてしまうことが原因として考えられます。

例えば、冷房の効いた室内から猛暑の屋外へ突然出るなど、こうした環境を何度も行き来することで疲れやすくなることも。特に、シニア犬や子犬は体温調節機能が未熟、または衰えているため、健康な成犬以上に温度管理が求められます。

犬のためにできる正しい冷房対策

犬を飼っているご家庭では、エアコンの設定温度を25～26℃を目安に設定することをおすすめします。犬種や体格、年齢によって差はありますが、まずはこの温度設定を目安にして、以下の対策を取り入れましょう。

冷房＋サーキュレーターを活用する

冷気を循環させることで部屋全体の温度ムラを減らせます。また、扇風機の風向き次第では、冷房の風が直接犬に当たり続けることを防ぐことも可能です。

部屋のどこにいても快適に過ごせるように、冷房だけでなく、サーキュレーターや扇風機も活用しましょう。

涼しい場所と暖かい場所を作る

犬自身が快適な場所を選べるよう、クールマットやベッド、クレートなどを配置しておくと安心です。

部屋の中に涼しい場所だけでなく、体が冷えた時に暖を取れる場所を作っておくことで、冷房による体調不良を犬が自分で防げます。

温湿度計を設置する

「愛犬は暑さを感じていないかな？」「寒くないかな？」という感覚は、人の感覚だけでは判断が難しいですよね。したがって、室温と湿度を数値で確認できる『温湿度計』を設置しましょう。

飼い主の感覚だけでなく、きちんと数値化して室内の環境を確認することで、より正確に愛犬にとって快適な環境を整えることができます。

まとめ

夏場の犬の健康管理において、冷房は熱中症予防のための重要な対策アイテムです。しかし、冷風を直接当てたり設定温度を下げすぎたり、留守番中に冷房を切ってしまうと、下痢や体調不良の原因になります。

犬が過ごす環境での正しい冷房の使い方を理解し、愛犬が快適に夏場を乗り越えられるように工夫しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)