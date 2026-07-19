『真相報道バンキシャ！』番組史上初、桝太一キャスターが「海の中」から生中継 潜水姿で第一声
日本テレビ系『真相報道バンキシャ！』（毎週日曜 後6：00）が19日に放送され、桝太一キャスターが異例の海中からの生出演を果たした。
【写真】「その顔になるのわかります〜」“新たな世界にめぐり逢った瞬間”を公開した桝太一
枡キャスターは「こんばんは。『真相報道バンキシャ！』です。あした7月20日は海の日ということで、きょうの『バンキシャ』は番組史上初めて、海の中から生中継でお送りしてまいります」と潜水姿で第一声。
「私が潜っているのは、長崎県西部の五島列島の海です。このあたりの日の入りは午後7時半ごろですから、この時間帯でもまだ海は明るいですね。少しずつ魚の姿ももう皆さん見えてきているでしょうか」と実況し、「しかし実は今、日本の海ではある異変が起きているんです。今回、私はその異変から海を守る取り組みを取材しました」と説明した。
スタジオでは、石川みなみアナ、渡邊結衣アナらが担当し、「枡キャスターは長崎県五島列島の海の中です」と再度説明した。
【写真】「その顔になるのわかります〜」“新たな世界にめぐり逢った瞬間”を公開した桝太一
枡キャスターは「こんばんは。『真相報道バンキシャ！』です。あした7月20日は海の日ということで、きょうの『バンキシャ』は番組史上初めて、海の中から生中継でお送りしてまいります」と潜水姿で第一声。
「私が潜っているのは、長崎県西部の五島列島の海です。このあたりの日の入りは午後7時半ごろですから、この時間帯でもまだ海は明るいですね。少しずつ魚の姿ももう皆さん見えてきているでしょうか」と実況し、「しかし実は今、日本の海ではある異変が起きているんです。今回、私はその異変から海を守る取り組みを取材しました」と説明した。
スタジオでは、石川みなみアナ、渡邊結衣アナらが担当し、「枡キャスターは長崎県五島列島の海の中です」と再度説明した。