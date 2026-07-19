脱・税理士の菅原氏が、中田敦彦氏の突然の帰国はなぜ税逃れと騒がれるのか、その税制格差と批判の構図を紐解く

脱・税理士の菅原氏が、プルデンシャル生命で起きた600人規模の情報漏洩に「なぜ自粛期間中に同じ過ちを繰り返すのか」と呆れた発覚理由

脱・税理士の菅原氏が、増え続ける税収がなぜ国民に還元されないのかという疑問に「好調なら生活を楽にしてほしい」と語る、84兆円の税収と据え置かれる暮らしの実感