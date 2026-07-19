脱・税理士の菅原氏が、業績絶好調なのになぜか都心で閉店が続く「サイゼリヤ」の家賃高騰と値上げをしない経営判断を紐解く
業績は右肩上がりで絶好調そのものなのに、なぜか都心の店舗では最近閉店の知らせが相次いでいる。長年多くの人に親しまれてきた大手ファミリーレストランチェーンの意外な動きに、疑問を抱いた人も多いのではないか。脱・税理士の菅原氏が、この一見矛盾した現象の裏側にある企業の判断基準を丁寧に読み解いていく。
話題の中心となっているのはサイゼリヤだ。ここ4年ほどで売上規模は倍以上にまで拡大し、過去最高水準を更新し続けているという。原価率は年々じわじわと上昇し、一般的な飲食店の水準を上回る域にまで達しているそうだが、それでも安定した利益を確保できているというから驚きだ。低価格路線を貫きながら成長を続けてきた背景には、徹底したコスト管理の姿勢があると菅原氏は指摘する。過去には看板メニューの価格をわずか1円だけ動かしたという珍しい出来事もあり、その裏には多くの人が想像もしないような意外な意図が隠れていたという。店舗数についても、閉店の印象とは裏腹に、実際には新規出店の方が上回っているという実態が紹介される。
一方で都心の一部店舗では、貸主から家賃の大幅な引き上げを提示されるケースが出てきているという。家賃は本来、売上に対して一定の比率に収めるのが望ましいとされるが、その水準を大きく超える条件を突きつけられた場合、サイゼリヤは値上げという選択肢を取らず、むしろ出店そのものを見送るという判断を下しているそうだ。原材料の価格が高騰した際にも、人気メニューを値上げするのではなく、思い切って一時的に取り扱いをやめるという対応を選んだこともあるといい、値上げに踏み切らない理由には同社ならではの独特な考え方があると菅原氏は語る。
番組内では、この徹底した姿勢が中小企業にとってどのような示唆を持つのかにも話が及ぶ。安易な値下げに頼りがちな経営判断への警鐘も語られ、規模の異なる企業がそれぞれどのような戦い方を選ぶべきかという論点が浮かび上がる。好調な業績と閉店という一見矛盾した動きの奥に、どのような経営哲学が隠れているのか気になるところだ。日々の値付けや店舗運営に関心を持つ人にとって、価格戦略を考える視点が整理される、そんな内容になっている。
話題の中心となっているのはサイゼリヤだ。ここ4年ほどで売上規模は倍以上にまで拡大し、過去最高水準を更新し続けているという。原価率は年々じわじわと上昇し、一般的な飲食店の水準を上回る域にまで達しているそうだが、それでも安定した利益を確保できているというから驚きだ。低価格路線を貫きながら成長を続けてきた背景には、徹底したコスト管理の姿勢があると菅原氏は指摘する。過去には看板メニューの価格をわずか1円だけ動かしたという珍しい出来事もあり、その裏には多くの人が想像もしないような意外な意図が隠れていたという。店舗数についても、閉店の印象とは裏腹に、実際には新規出店の方が上回っているという実態が紹介される。
一方で都心の一部店舗では、貸主から家賃の大幅な引き上げを提示されるケースが出てきているという。家賃は本来、売上に対して一定の比率に収めるのが望ましいとされるが、その水準を大きく超える条件を突きつけられた場合、サイゼリヤは値上げという選択肢を取らず、むしろ出店そのものを見送るという判断を下しているそうだ。原材料の価格が高騰した際にも、人気メニューを値上げするのではなく、思い切って一時的に取り扱いをやめるという対応を選んだこともあるといい、値上げに踏み切らない理由には同社ならではの独特な考え方があると菅原氏は語る。
番組内では、この徹底した姿勢が中小企業にとってどのような示唆を持つのかにも話が及ぶ。安易な値下げに頼りがちな経営判断への警鐘も語られ、規模の異なる企業がそれぞれどのような戦い方を選ぶべきかという論点が浮かび上がる。好調な業績と閉店という一見矛盾した動きの奥に、どのような経営哲学が隠れているのか気になるところだ。日々の値付けや店舗運営に関心を持つ人にとって、価格戦略を考える視点が整理される、そんな内容になっている。
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