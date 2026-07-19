北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性・Xさん（当時20）が男女6人から集団暴行を受け、死亡した事件。強盗致死などの罪に問われている、川口侑斗被告（当時18）と少年A（当時17）の裁判員裁判が7月13日から、札幌地裁（高杉昌希裁判長）で開かれている。

【写真を見る】川村葉音被告（21）の卒アル写真、脚全体に龍のタトゥー風シールを貼った様子など。亡くなったXさんの写真も

この事件をめぐっては、すでに共犯として川村葉音被告（21）に懲役30年、瀧澤海裕被告（当時18）に懲役20年、少年B（当時16）には懲役9年〜13年の不定期刑が言い渡されている。瀧澤被告と少年Bは判決が確定。川村被告に関しては、本人と検察両サイドが判決が不服として控訴しており、異例の展開をみせている。

主犯格とされる川口被告の7月14日の第2回公判では、懲役30年の判決を受け控訴中の川村被告が、証人として証言台席に座った。川村被告は時折声を震わせながら、川口被告の"蛮行"について語った--裁判を傍聴したライターの学生傍聴人氏がレポートする。【全3回の第2回。第1回から読む】

頭を踏んで「土下座しろ」

事件の発端は、Xさんと八木原亜麻被告（21）の間の交際トラブルだった。八木原被告から相談を受けた川村被告が、川口被告を含む共犯男性4人を誘い、2人と合流してXさんに暴行を加えている。

以下は川村被告が検察官からの尋問に対して証言した内容であるが、留意点として川口被告は翌15日、第3回公判で被告人質問を受けており、その内容に川村被告の証言と食い違う部分が一部ある。あくまでも川村被告の主張としてお読みいただきたい。

最初は川口被告と川村被告が暴力を振るう【第一暴行】から始まった。その後、クレジットカードを含む金銭の強奪を含む【第二暴行】に移るが、この場面も川口被告が端緒をなしている。

「あくまで私の記憶でお話しするんですけど、被害者が土下座して謝る場面があるんですけど、川口さんが頭を6回、7回踏むことがありました。『土下座しろ』と言っていました」

ほどなくして、共犯少年らはXさんの金品を強奪するために鞄をあさりはじめた。Xさんは最悪の場合を想定していたのだろうか、八木原被告によると、Xさんが普段使用していた財布ではなかったという。しかし、集団はXさんの財布に入っていたクレジットカードを強奪。八木原被告と川村被告はそれを手に二人でコンビニに行くと、タバコ32箱など（合計約1万8000円）を購入した。

二人がコンビニから現場の公園へ戻ると、Xさんは共犯少年らによって芝生の上で土下座させられていたという。

「動画撮りたいからもう一回やって」

その時点で暴力は止んでいたが、その後【第三暴行】に進展する。川村被告は、未だ初公判の開かれていない八木原被告の関与を強調する。

「川口さんが謝れって言っていて、被害者は土下座しました。それを見た八木原さんは『許せない』『もっとやって』と言って、第三暴行でみんな暴行をしました」

川村被告は、八木原被告が周囲をけしかけたと主張。川口被告と少年A、少年BでXさんを囲んで暴行を加えると、瀧澤被告が茶化すような行動に出た。

「瀧澤さんのライダーキックがありました。瀧澤さんはライダーキックをする前までは一回も暴行してないですけど、川口さんが『タッキーやらないの。やれ』と言って、瀧澤さんが坂を上って飛び蹴りするような形になりました」

Xさんは、瀧澤被告の暴行によって地面に吹き飛ばされた。この時点ですでにXさんは憔悴しきっていたはずである。だが、川口被告は畳みかけた。

「もう一回する流れになりました。川口さんが『動画撮りたいから、もう一回やって』と言っていました。瀧澤さんは前と同じように（ライダーキックを）やっていました」

川村被告も倒れているXさんの背中を1回と腰を2回、さらに胸付近を2回踏んだという。その理由を振り返る。

「被害者が第一暴行みたいな形で私に近づいてきたことがあって、川口さんが被害者を倒してから『やれ』と言われたので暴力を振るいました」

川村被告としては、「川口被告の指示に従った」という供述なのだろう。

さらに少年AもXさんに馬乗りになると、その顔面を1分近く執拗に殴打した。今回の裁判で併合審理されている少年Aの所業も明らかとなった。

「（少年AがXさんを）引きずる場面がありました。なんで引きずったのか分かんないんですけど、Aさんが被害者の腕を掴んで、20メートル、30メートルぐらい引っぱって、ちょっと奥に連れて行っている感じでした」

「服を脱がすべ」

3つの場面の中で最も長時間に及んだ第三暴行。川口被告らの暴行はXさんの死をさらに確定的にした。川村被告の声色は弱々しくなっていく。

「川口さんが『服を脱がすべ』という話をして、Aさんが服を脱がしました。（上半身裸になると）川口さんが『下も脱がせ』と言って脱がしていました」

下半身が露出するため、川村被告は目を背けたという。しばらくして、Aさんの悲痛の声が聞こえ振り向くと、「川口さんが被害者に火を近づけていました」と話す。そして、初公判で再生されたXさんが全裸で謝罪する動画に紐づく。少年Bが撮影したものだ。

「最後に謝罪させるという流れになりました。被害者は八木原さんに対して『散々酷いこといってしまって申し訳ありませんでした』と土下座していました。八木原さんは『許す気ねえ』と言っていました」

今回、川村被告は『Xさんが被告らの隙をついて脱しようとしていた』と証言した。衰弱していたXさんだが、力を振り絞って公園部分から道路へとつづく堤防を駆け上がろうとしたという。それに八木原被告が気づいた。

「逃げる！ 逃げる！」（川村被告の証言から）

結局、追いつかれて堤防から下に落とされるように引き戻されると、暴行が加えられた。その後、全裸のXさんを公園に放置し、共犯少年らは川村被告の車に乗り込むと現場を後にした。

そしてそれ以降、Xさんの死がニュースで発覚してからも、川口被告はXさんを嘲笑うかのような発言をしていたと証言するのだった--第3回記事で詳報する。

（第3回記事につづく）

取材・文／学生傍聴人（ライター）