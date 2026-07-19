◇W杯北中米大会決勝トーナメント3位決定戦 フランス 4―6 イングランド（2026年7月18日 米国・マイアミ）

FIFAワールドカップ（W杯）3位決定戦が18日（日本時間19日）に行われ、前回準優勝のフランス（FIFAランキング3位）はイングランド（同4位）に4―6で敗れ、4位に終わった。

仏紙レキップによると、フランスの1試合6失点は1960年10月12日のスイスとの親善試合で2―6と敗れて以来66年ぶり。1試合最多失点は1908年10月22日のデンマーク戦で、1―17というのがある。

また、両チーム合わせて1試合10得点はW杯史上5位タイで、3位決定戦では最多記録。1位は12点で、1954年大会のオーストリア―スイスが7―5で決着している。

(1)12点 1954年 オーストリア―スイス（7―5）

(2)11点 1938年 ブラジル―ポーランド（6―5）

1954年 ハンガリー―西ドイツ（8―3）

1982年 ハンガリー―エルサルバドル（10―1）

(5)10点 1958年 フランス―パラグアイ（7―3）

2026年 イングランド―フランス（6―4）

試合はイングランドが前半に大量4得点。フランスは後半21分までにFWエムバペ（Rマドリード）の2得点などで3点を返し、3―4と1点差に迫った。イングランドは後半42分にPKを決めて5―3と突き放し、アディショナルタイムにも両チームが1点ずつ加えた。イングランドのFWサカ（アーセナル）がハットトリックを達成した。