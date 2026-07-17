歌手の中森明菜（61）が17日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション 夏の2時間SP」（金曜後8・00）に30年ぶりに生出演を果たした。圧巻の生歌唱に視聴者から大きな反響があった。

番組冒頭では過去の秘蔵映像にワイプで笑顔を見せていた中森。オープニングの階段降りではトップバッターで登場し、黒のTシャツに黒のロングコート、カーキのパンツを合わせたカジュアルなコーデを披露した。

30年ぶりの生歌唱のステージには、デコルテをあらわにした淡いベージュのドレスで立ち、新曲「ごめんと、すきと、」を歌唱。ハスキーな歌声でしっとりと歌い上げた。

視聴者からは大きな反響があり、「きれい」「カッコいい」「テレビで歌ってる…！」「生で歌ってる」「感無量」「歌に感情がのるところ変わってなくて感動」「震えてる?」などの声が上がった。

そして、司会のタモリがリクエストしたという名曲「難破船」も披露。歌い終わると、安どの表情。「明菜ちゃん、どうでした？」とタモリに聞かれると、「緊張しちゃいました。久しぶりにタモリさんにお歌聞いてもらうと思ったら」と苦笑い。震える手でマイクを握りしめ、「リハーサルまで大丈夫だったんですけど。なんかタモさんのお顔が浮かんできて、なんか悲しくなってきちゃった」と心境を打ち明けた。