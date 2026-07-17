「もう限界」と熟年離婚に踏み切る前に知っておきたい、老後破産を防ぐ5つの心構え
夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、YouTubeチャンネル「岡野あつこチャンネル [岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣を教えます]」にて動画を公開した。タイトルは「【熟年離婚の現実】「もう夫は無理」と思った50代妻へ。離婚届を出す前に必ず確認すべきお金と住まい」である。動画では、熟年離婚で後悔しないために妻が整えるべき5つの心構えと、感情に流されない周到な準備の重要性を解説している。
岡野氏は冒頭、「もう嫌だ」という感情だけで離婚に突っ走ることの危険性を指摘した。若い頃の離婚とは異なり、熟年離婚では年金や住まい、医療費など多くの現実的な問題が一度に降りかかると語る。そこで、後悔しないためにまず「ご主人への情」「損得勘定」「やれる努力をやり尽くしたか」という3つの自問自答を行うことを勧めた。
続いて、老後破産を防ぐための「家計の見える化」を強調する。一人になれば何とかなるという甘い見通しを捨て、家賃や光熱費、年金などを紙に書き出し、現実を直視することが不可欠だとした。さらに、今すぐ離婚できない場合の現実的な選択肢として「ステイ」という戦略を提案した。これは単に我慢するのではなく、夫を「生活のインフラ」と割り切り、経済的・精神的に自立するための「陣地を整える」準備期間だとするユニークな視点を示している。
岡野氏はまた、勢いで離婚した結果、妻だけが苦労し夫が自由を謳歌する事態を避けるためにも、財産分与や年金分割などの情報収集の重要性を説く。夫への怒りはそのままぶつけるのではなく、「逆にエネルギーになってきます」と述べ、賢くしたたかに行動するよう促した。
最後に、最も大切なのは離婚するかどうかよりも「離婚後に笑える自分を作る」ことであると断言する。感情的な行動を控え、自らの人生を生き直すための情報を集め、着実に準備を進めることが、幸せな老後を築く鍵となる。
岡野氏は冒頭、「もう嫌だ」という感情だけで離婚に突っ走ることの危険性を指摘した。若い頃の離婚とは異なり、熟年離婚では年金や住まい、医療費など多くの現実的な問題が一度に降りかかると語る。そこで、後悔しないためにまず「ご主人への情」「損得勘定」「やれる努力をやり尽くしたか」という3つの自問自答を行うことを勧めた。
続いて、老後破産を防ぐための「家計の見える化」を強調する。一人になれば何とかなるという甘い見通しを捨て、家賃や光熱費、年金などを紙に書き出し、現実を直視することが不可欠だとした。さらに、今すぐ離婚できない場合の現実的な選択肢として「ステイ」という戦略を提案した。これは単に我慢するのではなく、夫を「生活のインフラ」と割り切り、経済的・精神的に自立するための「陣地を整える」準備期間だとするユニークな視点を示している。
岡野氏はまた、勢いで離婚した結果、妻だけが苦労し夫が自由を謳歌する事態を避けるためにも、財産分与や年金分割などの情報収集の重要性を説く。夫への怒りはそのままぶつけるのではなく、「逆にエネルギーになってきます」と述べ、賢くしたたかに行動するよう促した。
最後に、最も大切なのは離婚するかどうかよりも「離婚後に笑える自分を作る」ことであると断言する。感情的な行動を控え、自らの人生を生き直すための情報を集め、着実に準備を進めることが、幸せな老後を築く鍵となる。
YouTubeの動画内容
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夫婦問題研究家®／公認心理師・岡野あつこが、夫婦関係の悩みや離婚に関するリアルな情報を発信。34年で4万件以上の相談実績を持つプロが、岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣や、修復・離婚の判断と対処法をわかりやすく解説します。