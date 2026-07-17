17日、参議院予算委員会において、れいわ新選組の奥田ふみよ議員が高市総理を厳しく批判した。質疑では、奥田議員が「鬼」と記されたパネルを提示して「人間の心あるんですか」と発言し、高市総理が「鬼、ですか」と眉をひそめる場面も見られた。

【映像】「鬼のパネル」→高市総理の「表情」は？（実際の様子）

奥田議員は、団地暮らしや農家の高齢者の苦しい生活実態を紹介し、「国民年金しかもらっとらんおじいちゃんたちの声。総理、この声を聞いてどう思いますか？」と高市総理に見解を求めた。

これに対し高市総理は、「国民年金しかもらっていない方々はたくさんいらっしゃると思います。そして、その中で物価高でお辛い思いをされてる方もいらっしゃると思います」と理解を示した上で、「だからこそ政府としては、今打てる物価高対策、昨年来、特に私が就任してから物価高への対応を優先してまいりましたので、順次実行している。それが今徐々に行き渡っていっている」と回答した。

奥田議員は年金制度について「令和版の姥捨て山」と指摘し、「『少子化が国難、高齢化だから年金財政が危ない』と言い続けて、約20年前からこの血も涙もないマクロ経済スライドを導入」したと政府を追及。続けて「消費税は4回も上げ、非正規労働を増やして働き方をぶっ壊し、大企業ばかり優遇優遇、減税、減税」と批判し、「政府が作ったこの窮状を国民になんで押し付けるんだよ。お年寄りの年金はなんで平気で減らすんだよ」と訴えた。

さらに奥田議員は、食品の値上げや介護保険料の負担などを挙げ、「ますます追い詰めていくのが高市内閣。維新と自民の悪魔合体」と厳しく批判。この時、高市総理が奥田議員をじっと見つめる場面もあり、議場には張り詰めた空気が流れた。

続けて奥田議員は、政府の給付付き税額控除案についても、恩恵を受けるのは労働者の一部のみであり、年金生活者や働けない病気の人などは眼中にないと指摘。「日本ジュエリーベストドレッサー賞特別賞を受賞した高市総理」「悪疫の象徴としての【鬼】」と記されたパネルを提示しながら「一体どちらが本物の総理なんですか？ 総理には人間の心あるんですか？」と迫った。

この発言を受け、委員長は「ただいま奥田君の発言中に不適切な言辞があったとのご指摘がありました。委員長といたしましては、後刻理事会において速記録を調査の上、適当な処置を取ることといたします」と述べた。

続いて答弁に立った高市総理は、提示されたパネルについて眉をひそめて「鬼、ですか？ そしてもう1つの方（日本ジュエリーベストドレッサー賞特別賞を受賞）は確かに私の写真でございます」と触れた上で、「今年は6月に年金の支給額が上がったことは、皆様、受給者の方はご承知だと思います」と反論。「日本は、生活保護制度も含めて、また低所得の方でお困りの方に対する自立支援制度もあり、社会福祉制度が整った国だと思いますよ」と述べ、現在は物価高対策に取り組んでいる最中であると答えた。

最後に奥田議員は、高齢者の「保険のために一生懸命税金払ってきたのに、手元に残ったお金でもう暮らしてけんと」という声を紹介し、「おじいちゃんとおばあちゃん救ってください。そして、障害者年金で暮らしてる、なんとかかんとか暮らしてる人たち、救ってください」と訴えたところで時間となり、質疑は終了した。

（ABEMA NEWS）