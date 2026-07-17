意外と知らない「モラハラ」のサイン7選、気づかぬうちに支配されていませんか？
心理カウンセラーで作家のRyotaが、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【要注意】モラハラを受けているサイン7選／けなされたり、求められ過ぎていませんか？」と題した動画を公開した。無自覚なうちに被害に遭いやすい「モラハラ（モラルハラスメント）」の具体的なサインと、その背後にある支配のメカニズムについて解説している。
Ryotaはまず、モラハラの本質を「美徳を盾にして人を支配する行動」だと定義する。加害者は「大人として」「社会人として」といったもっともらしい正論を使い、自身の自信のなさや劣等感を埋めるために他者をコントロールしようとするという。
動画内では、モラハラを受けている7つのサインを具体的に紹介。「人前でけなされる」というケースでは、加害者が自分を大きく見せるために、あえて他人の前でパートナーを下げる発言をすると指摘した。また、「反論できないけど不快な言葉」では、家事などに対して正論を振りかざしつつ、小馬鹿にするような「なじり」を含ませる手口を解説している。
さらに、モラハラが長期化すると被害者の「欲求がなくなってくる」と警告。常に否定され、指示され続けることで感情や自己肯定感がすり減り、最終的に「召使いにされている」状態に陥ってしまうという。他にも、加害者は何もしないのに理想だけを押し付ける「相手は楽、あなたは忙しい」状況や、的外れなプレゼントを贈りながら見返りを過剰に求める「思いやりを当然とされる」といったサインを取り上げ、相手の防衛的な心理状態を浮き彫りにした。
動画の終盤でRyotaは、モラハラへの対処法として「自分がどれだけのものを相手に与えてきたかを知ること」の重要性を説く。1年間耐え続けたなら365回も自分を否定されてきたのだと自覚し、「自分は十分やった」という納得感を持つことが、離れる覚悟や距離を置く一歩に繋がると結論付けた。
Ryotaはまず、モラハラの本質を「美徳を盾にして人を支配する行動」だと定義する。加害者は「大人として」「社会人として」といったもっともらしい正論を使い、自身の自信のなさや劣等感を埋めるために他者をコントロールしようとするという。
動画内では、モラハラを受けている7つのサインを具体的に紹介。「人前でけなされる」というケースでは、加害者が自分を大きく見せるために、あえて他人の前でパートナーを下げる発言をすると指摘した。また、「反論できないけど不快な言葉」では、家事などに対して正論を振りかざしつつ、小馬鹿にするような「なじり」を含ませる手口を解説している。
さらに、モラハラが長期化すると被害者の「欲求がなくなってくる」と警告。常に否定され、指示され続けることで感情や自己肯定感がすり減り、最終的に「召使いにされている」状態に陥ってしまうという。他にも、加害者は何もしないのに理想だけを押し付ける「相手は楽、あなたは忙しい」状況や、的外れなプレゼントを贈りながら見返りを過剰に求める「思いやりを当然とされる」といったサインを取り上げ、相手の防衛的な心理状態を浮き彫りにした。
動画の終盤でRyotaは、モラハラへの対処法として「自分がどれだけのものを相手に与えてきたかを知ること」の重要性を説く。1年間耐え続けたなら365回も自分を否定されてきたのだと自覚し、「自分は十分やった」という納得感を持つことが、離れる覚悟や距離を置く一歩に繋がると結論付けた。
YouTubeの動画内容
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