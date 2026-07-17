川崎市のJFEスチール工場事故 現場の海中から遺体 3人死亡1人不明

今年4月、川崎市の工場で作業員5人が転落し、3人が死亡、1人が行方不明となっている事故で、現場の海の中から遺体が見つかりました。行方不明となっている男性作業員の可能性があるとみて、警察が確認を進めています。

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この事故は今年4月、川崎市のJFEスチールの工場でクレーンの解体工事を行っていた際にクレーンのおもりが落下し、男性作業員5人が転落したものです。5人のうち3人が死亡し、1人は行方不明となっていました。

「人の身体の一部のようなもの」を海中で発見 40代男性作業員の可能性

警察によりますと、きのう朝、事故現場の海中を捜索していたダイバーが、水深17メートルほどのがれきの間から人の身体の一部のようなものが飛び出ているのを発見。引き上げ作業を行い、きょう午後、遺体と確認したということです。

遺体は作業着のようなものを身につけていて、性別は男性とみられるということです。

警察は、発見場所から遺体が行方不明となっている40代の男性作業員の可能性があるとみて、身元の確認を進めています。