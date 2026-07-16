7月14日、モデルのマギーがInstagramを更新し、石垣島を訪れたことを報告。ビキニから覗く美バストを披露し、その圧巻のボディが話題となっている。

「この日、マギーさんは《石垣島 ＠seven×seven_hotels》とつづり、背中が大きく開いたオレンジ色のペイズリー柄のドレスを着て、大きな円形の鏡越しに自撮りするショットなどを投稿しました。さらに、ひときわ目をひくのが白のビキニです。全体にピンクや赤のボタニカル柄があしらわれた、ヘルシーながら少しセクシーさもあるデザインとなっていて、フォロワーからは喜びの声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

Instagramのコメント欄には

《可愛いし、Sexyです》

《神スタイル》

など、絶賛する声が見受けられた。

マギーは16歳でファッションモデルとして芸能活動をスタートし、瞬く間に業界を席巻した。

「モデル活動をおこないながら、タレント業にも進出しました。明るいキャラクターが視聴者から支持され、2009年には『すぽると!』（フジテレビ系）レギュラーに抜擢され、2014年から2018年にかけては『ヒルナンデス!』（日本テレビ系）の月曜日レギュラーとして出演しました」（芸能担当記者）

2017年には、人気ロックバンド「Hi-STANDARD」の横山健との不倫が「FRIDAY」によって報じられた。この報道をきっかけに、メディアへの露出は激減した。

「露出が減るなかで『芸能の仕事だけではダメだ』と一念発起し、2020年にはコスメブランド『LAPERICUM（ラペリカム）』を立ち上げました。価格は少し高めですが、高品質だと好評です。SNSを通じて、美ボディを保つためにハードなトレーニングに取り組んでいる姿や、ビジネスへのこだわりをオープンに発信しており、次第に『自分らしく生きている』と女性からの支持を集めるようになりました。

2025年にはラグジュアリー家具を取り扱うインテリア販売会社『BTF』のCEOにも就任するなど、現在は実業家としても活躍しています。その年商は『億超え』ともいわれるほどだそうです」（同前）

スキャンダル後に歩んできた経歴は、新たな成功例として注目されている。