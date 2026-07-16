ラウンドワン『ONE PIECE』企画で注意喚起！カード配布のルール変更で謝罪 転売行為＆SNSのデマ情報に警告
ラウンドワンは16日、18日からスタートするアニメ『ONE PIECE』とのコラボレーション企画について、ノベルティの「ONE PIECE カードゲーム」の配布方法および配布ルールを変更することを発表した。また、ノベルティの転売行為やSNS上のフェイクニュースやデマ情報について注意喚起した。
【画像】転売ヤーの標的！配布される『ONE PIECEカードゲーム -ROUND1 パック-』
これは企画の目玉施策の一つとして、「ONE PIECEカードゲーム -ROUND1 プロモーションパック-」を制作し、全10種の完全オリジナル仕様で展開し、コラボメニューの購入者を対象にプレゼントするもの。
配布方法について公式サイトでは、「2026年7月18日よりスタートいたします『ONE PIECE』コラボキャンペーンにおきまして、ノベルティ ONE PIECE カードゲームの配布方法および配布ルールを変更させていただきます。非常に多くのお客様からのご意見、ご懸念をいただき、お客様の安全面ならびに近隣への配慮として、キャンペーン期間中の店舗における混乱を防ぐためです。直前の度重なる変更、深くお詫び申し上げます。楽しみにしてくださっていたお客様には大変ご不便をおかけいたします。何卒ご理解のほど伏してお願い申し上げます」と謝罪。
続けて「当初はアプリ会員の皆様全員へのクーポン配信を予定しておりましたが、お客様の反響から、開始直後の著しい混雑が予想され、危険と判断したため、アプリ会員の皆様に対して「抽選によるクーポン配信」へと変更させていただくこととなりました」と伝えた。
具体的な変更内容は下記の通り。
■変更内容および配布ルール
1.ラウンドワン公式アプリにて配信される「クーポン」をご提示のうえ、コラボドリンクまたはフードをご購入いただいた方にはノベルティONE PIECEカードゲームを配布致します。クーポンのご提示がない場合でも、どなたでもご購入は可能でございます。
【変更前】
・ご購入には、ラウンドワンアプリ上で配信されるクーポンが必要です。
・お一人様1日にクーポンを５枚配布（毎日午前６時に配布）
・１クーポンの消費につき、１商品購入できます。１商品につき、１枚カードをお渡しします。
【変更後】
・ご購入には、ラウンドワンアプリ上で配信されるクーポンが必要です。
・クーポンは厳正な抽選を行い、当選者のみに配信されます。
・当選者には、受け取り対象期間に使用できる「クーポン」が５枚配布されます。
・ご利用対象期間は、クーポン画面に記載しております。
・スクリーンショット等でのご提示は無効となります。
・７月１８日１０時からコラボドリンクまたはフードをご購入いただけます。
2.転売行為に対する取り組みについて
本キャンペーンノベルティの転売・譲渡行為は固く禁止いたします。
フリマアプリ等への出品が確認された場合、各プラットフォームと連携し、出品削除等の厳格な手続きを実施いたします。
3. SNS等で見られるフェイクニュースおよびデマ情報の拡散について
・正確な情報につきましては、当社公式SNSにて発信いたします。
お客様におかれましては、SNS上の根拠のない噂や事実無根の情報を一方的に信じたり、拡散されたりすることのないよう、冷静なご対応をお願い申し上げます。
・ノベルティ ONE PIECE カードゲーム配布には、ラウンドワンアプリ上で配信されるクーポンが必要です。クーポンのご提示がいただけないお客様にはノベルティ ONE PIECE カードゲームの配布はいたしかねます。
・より多くのお客様に公平にご利用いただくため、お一人様による複数枠のご予約はご遠慮
いただきますようお願い申し上げます。
なお、２０２６ 年 ７月 １５ 日（水）１０：００ の時点で当社にて同一のお客様による複数予約と判断した場合は、他のお客様のご利用機会を確保するため、事前のご連絡なく当社の判断にて 予約を削除させていただきました。また、今後も単独予約のお客様におかれましても登録いただいて いる電話番号に連絡させていただいた際に使用不可能な番号であった場合には同様の対応をさせていただきます。
【画像】転売ヤーの標的！配布される『ONE PIECEカードゲーム -ROUND1 パック-』
これは企画の目玉施策の一つとして、「ONE PIECEカードゲーム -ROUND1 プロモーションパック-」を制作し、全10種の完全オリジナル仕様で展開し、コラボメニューの購入者を対象にプレゼントするもの。
続けて「当初はアプリ会員の皆様全員へのクーポン配信を予定しておりましたが、お客様の反響から、開始直後の著しい混雑が予想され、危険と判断したため、アプリ会員の皆様に対して「抽選によるクーポン配信」へと変更させていただくこととなりました」と伝えた。
具体的な変更内容は下記の通り。
■変更内容および配布ルール
1.ラウンドワン公式アプリにて配信される「クーポン」をご提示のうえ、コラボドリンクまたはフードをご購入いただいた方にはノベルティONE PIECEカードゲームを配布致します。クーポンのご提示がない場合でも、どなたでもご購入は可能でございます。
【変更前】
・ご購入には、ラウンドワンアプリ上で配信されるクーポンが必要です。
・お一人様1日にクーポンを５枚配布（毎日午前６時に配布）
・１クーポンの消費につき、１商品購入できます。１商品につき、１枚カードをお渡しします。
【変更後】
・ご購入には、ラウンドワンアプリ上で配信されるクーポンが必要です。
・クーポンは厳正な抽選を行い、当選者のみに配信されます。
・当選者には、受け取り対象期間に使用できる「クーポン」が５枚配布されます。
・ご利用対象期間は、クーポン画面に記載しております。
・スクリーンショット等でのご提示は無効となります。
・７月１８日１０時からコラボドリンクまたはフードをご購入いただけます。
2.転売行為に対する取り組みについて
本キャンペーンノベルティの転売・譲渡行為は固く禁止いたします。
フリマアプリ等への出品が確認された場合、各プラットフォームと連携し、出品削除等の厳格な手続きを実施いたします。
3. SNS等で見られるフェイクニュースおよびデマ情報の拡散について
・正確な情報につきましては、当社公式SNSにて発信いたします。
お客様におかれましては、SNS上の根拠のない噂や事実無根の情報を一方的に信じたり、拡散されたりすることのないよう、冷静なご対応をお願い申し上げます。
・ノベルティ ONE PIECE カードゲーム配布には、ラウンドワンアプリ上で配信されるクーポンが必要です。クーポンのご提示がいただけないお客様にはノベルティ ONE PIECE カードゲームの配布はいたしかねます。
・より多くのお客様に公平にご利用いただくため、お一人様による複数枠のご予約はご遠慮
いただきますようお願い申し上げます。
なお、２０２６ 年 ７月 １５ 日（水）１０：００ の時点で当社にて同一のお客様による複数予約と判断した場合は、他のお客様のご利用機会を確保するため、事前のご連絡なく当社の判断にて 予約を削除させていただきました。また、今後も単独予約のお客様におかれましても登録いただいて いる電話番号に連絡させていただいた際に使用不可能な番号であった場合には同様の対応をさせていただきます。
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