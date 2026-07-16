豪華朝食に飲み放題＆夜食付きで1泊5,710円！京都で絶対泊まるべき高コスパホテル
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【朝夜食付き】京都で宿泊できる夜食と豪華朝食、ウェルカムドリンクが付いているホテルに1泊5,700円で宿泊できました」と題した動画を公開。京都市にある「ホテルアベストグランデ京都清水」の魅力を、コスパの高さとともに紹介している。
動画で紹介された同ホテルは、京阪本線「清水五条駅」から徒歩2分と好アクセス。今回はYahoo!トラベル経由で、朝食付き1泊5,710円という格安価格で宿泊したという。シングルルームの予約だったが、広めのツインルームへアップグレードされる嬉しいサプライズも。室内はトイレとシャワールームが独立しており、シャワーには「ミラブル」が採用されているなど、設備面での充実ぶりも伺える。
特筆すべきは、宿泊者向けの豊富な無料サービスだ。15時から21時まではコーヒーサーバーが利用できるほか、17時から19時までの「ハッピーアワー」では、アルコール飲料を無料で楽しむことができる。「めちゃくちゃ美味い」と赤ワインや日本酒を堪能する様子が収められており、さらに20時からは数量限定で夜食のおにぎりも提供された。
翌朝は、通常2,500円で提供される豪華な朝食バイキングを満喫。「お刺身なんか基本高級ホテルでしか見ないのでめちゃくちゃテンションが上がりました」と語る通り、ローストビーフや新鮮なお刺身の盛り合わせなど、一般的なビジネスホテルとは一線を画すラインナップに大満足の様子だ。手頃な価格で贅沢な体験ができる同ホテルは、京都観光の新たな拠点として強力な選択肢になりそうだ。
動画で紹介された同ホテルは、京阪本線「清水五条駅」から徒歩2分と好アクセス。今回はYahoo!トラベル経由で、朝食付き1泊5,710円という格安価格で宿泊したという。シングルルームの予約だったが、広めのツインルームへアップグレードされる嬉しいサプライズも。室内はトイレとシャワールームが独立しており、シャワーには「ミラブル」が採用されているなど、設備面での充実ぶりも伺える。
特筆すべきは、宿泊者向けの豊富な無料サービスだ。15時から21時まではコーヒーサーバーが利用できるほか、17時から19時までの「ハッピーアワー」では、アルコール飲料を無料で楽しむことができる。「めちゃくちゃ美味い」と赤ワインや日本酒を堪能する様子が収められており、さらに20時からは数量限定で夜食のおにぎりも提供された。
翌朝は、通常2,500円で提供される豪華な朝食バイキングを満喫。「お刺身なんか基本高級ホテルでしか見ないのでめちゃくちゃテンションが上がりました」と語る通り、ローストビーフや新鮮なお刺身の盛り合わせなど、一般的なビジネスホテルとは一線を画すラインナップに大満足の様子だ。手頃な価格で贅沢な体験ができる同ホテルは、京都観光の新たな拠点として強力な選択肢になりそうだ。
YouTubeの動画内容
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