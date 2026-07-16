振り切った演技が話題になっている。女優のかたせ梨乃（69＝写真）の話。JO1の豆原一成（24）と「夫婦と16歳〜狂気の隣人〜」（テレビ東京系=木曜深夜24時30分）でダブル主演を務めており、7月9日に第2話が放送された。

【もっと読む】かたせ梨乃は飲んで食べて！面白がり屋さん 2時間ドラマ女優たちは居場所を変えても元気なのだ

かたせが演じるのは"自認16歳美少女"の61歳・白石美子。美子は隣の部屋に暮らす新婚夫婦のイケメン夫・野村（豆原）に一目惚れしてしまい、過剰な接近を繰り返すように――《純情という名の狂気を描いたロマンティックホラー》（公式サイトから）だ。

「漫画アプリ『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中のぱんぷきんさんによる同名コミックが原作です。実年齢は61歳なのに自身を16歳の可憐な美少女と思い込む美子。パンチあるキャラですから実写化となると、下手すれば単なる出オチ系のコメディーで終わってしまう恐れもある。演じきれる人は誰だろうと考えたことはありましたが、まさかかたせさんのような大物が引き受けるとは！」（漫画誌編集者）

若い世代から支持されている豆原人気もあるのだろうが、TVerのお気に入り登録数は19万（7月15日現在）。深夜ドラマにしては、勢いがある。

「もちろん豆原さん人気は登録数を後押ししているでしょう。でも何となく初回を視聴した人が、梨乃さんの振り切った演技を《見逃したくない》とお気に入りをポチッと押した可能性が高い。美子の狂気が怖くて、間違いなくこれからもっとヒートアップするんだろうなとゾワゾワしますが、でも続きが早く見たくなるんですよねえ」と笑うのはドラマウオッチャーで芸能ライターの山下真夏氏だ。

レビューサイトFilmarksでの評価も5点満点で3.9と大好評で、特にかたせの振り切れっぷりが《楽しい！》《強烈で最高やん！》なんて感想が多い。第1話でかたせがアイドル風衣装に身を包み、松本伊代の大ヒット曲「センチメンタル・ジャーニー」を熱唱するシーンがあるが、その姿も《狂気のセンチメンタルジャーニー！！》と大ウケだ。

「美子の頭の中で生きる、理想の16歳の美子役を林芽亜里さん（20）が演じています。そのギャップが絶妙で、怖いけど面白い。梨乃さんの怪演は間違いなくこれからもっと話題になると思うので、深夜ドラマでも登録数はまだまだ伸びそうです」（前出の山下氏）

ある映画ライターからはこんな声も。

「まさか、梨乃さんがこんな思い切った役にチャレンジするとは、と一瞬は思ったんですよ。でも思い返すと、梨乃さんといえば、有名なのは映画『極道の妻たち』1作目での世良公則さんとの大胆なラブシーン。今も語り継がれているほどですものね。チャレンジ精神旺盛なのは、昔から変わらないということでしょう」

かたせの狂気の演技、まだまだエスカレートしていきそうで、カルト人気が高まりそうだ。

◇ ◇ ◇

「2時間ドラマ女優」たちの“生態”は、実は非常に興味深いようだ。関連記事【もっと読む】かたせ梨乃は飲んで食べて！面白がり屋さん 2時間ドラマ女優たちは居場所を変えても元気なのだ…では、本人たちの“真の姿”に迫っている。