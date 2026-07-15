『VIVANT』福澤克雄監督にパワハラ認定 TBS「厳正に人事上の措置」
俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズン（7月26日スタート、毎週日曜後9：00）の制作過程をめぐり、一部週刊誌で福澤克雄監督のパワーハラスメント疑惑が報じられたことを受け、TBSはオリコンニュースの取材に応じ、ドラマ撮影期間中の調査でパワーハラスメントに該当する言動が認められたと明らかにした。
【写真】豪華キャスト集結！『VIVANT』続編ビジュアルを公開
TBSは、福澤監督に関するハラスメントの申告や相談の有無については、「調査に至った経緯については回答を差し控えさせていただきます」と回答した。
また、一部で報じられた福澤監督が一時的に撮影現場を離れていたとの内容については、「適正に調査を進めるため、一時、撮影現場を離れていたことは事実です」と説明。調査の実施に伴う対応だったことを認めた。
さらに、ドラマ撮影期間中に職場環境改善を目的とした調査を実施した結果について、「福澤にパワーハラスメントに該当する言動が認められ、厳正に人事上の措置を行いました」とコメント。
一連の報道に対する見解としては、「当社として、厳正に人事上の措置を行ったうえ、研修を実施するなど、再発防止策を講じています。本人も反省し、現在、番組制作にあたっております。今後もTBSグループ人権方針にのっとり、職場環境の改善に取り組んでまいります」と回答した。
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TBSは、福澤監督に関するハラスメントの申告や相談の有無については、「調査に至った経緯については回答を差し控えさせていただきます」と回答した。
さらに、ドラマ撮影期間中に職場環境改善を目的とした調査を実施した結果について、「福澤にパワーハラスメントに該当する言動が認められ、厳正に人事上の措置を行いました」とコメント。
一連の報道に対する見解としては、「当社として、厳正に人事上の措置を行ったうえ、研修を実施するなど、再発防止策を講じています。本人も反省し、現在、番組制作にあたっております。今後もTBSグループ人権方針にのっとり、職場環境の改善に取り組んでまいります」と回答した。