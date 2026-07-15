

T.M.Revolution - HOT LIMIT / THE FIRST TAKEサムネイル

T.M.Revolutionが、7月10日にYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で披露した「HOT LIMIT」のパフォーマンス映像が、1000万回再生を突破した。

【動画】T.M.Revolution - HOT LIMIT / THE FIRST TAKE

1998年に発表され、今なお夏ソングの定番として愛されている代表曲「HOT LIMIT」。CDジャケットやMusic Videoでの着用をきっかけに大きな話題を呼び、現在も多くの人にオマージュされ続けている“HOT LIMITスーツ”を2026年バージョンとしてリニューアル。今回はその衣装を身にまとい、オリジナルアレンジで一発撮りパフォーマンスを披露している。

7月9日にXにて公開されたリーク映像は、西川貴教(T.M.Revolution)本人のリプライと合わせ、現在までに1.2億インプレッションを記録。「HOT LIMIT」歌唱時の“正装”で現れた西川は、その衣装によって登場からわずか2秒でどの曲を歌うか明らかになっているにもかかわらず、「今回何を歌ったかなんて当事者であっても公開まで明言することは絶対に出来ません」とコメント。「THE FIRST TAKE」のルールを頑なに守るその反応が大きな反響を呼んだ。

「HOT LIMIT / THE FIRST TAKE」本編では、西川の真骨頂である圧倒的な歌唱力と、他の追随を許さない鮮烈なビジュアルに、「これ以上夏を刺激しないでくれ」「どおりで今日急に暑くなったわけだ」など、およそ3万件のコメントが寄せられている。「HOT LIMIT / THE FIRST TAKE」は、公開直後からYouTube急上昇チャートとデイリーミュージックビデオランキングで、それぞれ1位を獲得。

公開から3日での1000万回再生突破は、「THE FIRST TAKE」史上最速の快挙。

T.M.Revolutionコメント

このたび、「THE FIRST TAKE」にて公開された『HOT LIMIT』が「THE FIRST TAKE」史上最速で1000万再生を記録いたしました。

28年の時を経た今もなお、みなさまに新鮮な気持ちで楽しんでいただけていることを心から嬉しく思います。

同時に、この楽曲を制作してくださった浅倉大介さん、作詞を手掛けてくださった井上秋緒さんに改めて御礼申し上げます。

また、これまでの30年にわたる活動を支えてくれたすべてのスタッフ、関係者のみなさま、そして何より僕を見つけ、周囲からは恐らくちょっぴり怪訝な感じで見られつつも、西川貴教を応援し続けてくださっているファンのみなさまに心から感謝申し上げるとともに、今後の活動でお応えしていければと考えております。

引き続き、デビュー30周年を迎えたT.M.Revolutionを何卒よろしくお願い申し上げます。