口を開けて指が“3本”入らない人は要注意？自宅で1分でできる顎のセルフチェック

顎の音が「痛み」や「口の開きにくさ」を伴うようになったとき、それは状態が進行しているサインかもしれません。また、日常のなかで気づきやすい初期サインを見逃さないことも大切です。この記事では、専門機関への受診を検討したい症状の組み合わせと、自宅でできるセルフチェックの方法をご紹介します。

監修歯科医師：

大津 雄人（歯科医師）

東京歯科大学歯学部卒業。東京歯科大学大学院歯学研究科（口腔インプラント学）修了。現在は大津歯科医院勤務。東京歯科大学インプラント科臨床講師。専門は口腔インプラント、インプラント周囲顎骨における骨微細構造特性解析の研究をおこなう。日本口腔インプラント学会専門医。

顎のカクカク音が示す危険なサインとは

顎のカクカク音が、単なる「気になる音」や「体のクセ」として放置されることは少なくありません。しかし、その音が特定の症状と組み合わさって現れたとき、それは関節内部でより深刻な変化が進行しているサインであり、専門的な治療が必要な状態へと移行していることを示唆している可能性があります。

要注意の症状の組み合わせ

次のような症状がカクカク音と同時に、あるいは前後して現れている場合は、自己判断で放置せず、専門機関への受診を強く検討することが大切です。

・口を4cm以上開けることが困難（指縦3本が入らない）

・顎の動きに左右差がある（片方だけに音が出る、口が斜めに歪んで開く）

・食事の際に顎に痛みが走り、硬いものが食べられない

・耳の前あたり（顎関節部）に圧痛（押したときの明確な痛み）がある

・原因不明の頭痛や肩こり、耳鳴りが慢性的に続いている

こうした症状は、顎関節症が軽度から中等度以上に進行していることを示唆する重要なサインです。特に、開口障害と痛みが同時に現れている状況は、関節円板のずれが元に戻らなくなった（非復位性）上で、関節内部で強い炎症が起きている可能性があり、早期の専門的な介入が予後を左右します。

放置した場合に起こりうるリスク

顎関節症を適切な治療を受けずに放置すると、症状が慢性化し、生活の質（QOL）に多岐にわたる深刻な影響をおよぼすことがあります。慢性的な顎の痛みは、食事や会話といった基本的な生活動作を苦痛なものに変え、友人との外食やコミュニケーションを避けるようになるなど、社会的な活動にも支障をきたします。また、痛みのために睡眠が妨げられ、日中の集中力低下や気分の落ち込みにつながることもあります。さらに、頭痛や耳鳴り、肩こり、めまいといった全身症状へと波及することも報告されており、問題が顎だけにとどまらなくなる可能性があります。

最も深刻なケースでは、関節円板の変形や穿孔、さらには下顎頭の骨そのものが変形・吸収されてしまう「変形性顎関節症」に進行することがあります。こうなると、保存的な治療では改善が難しくなり、関節鏡手術や人工関節置換術といった外科的な介入が必要となる場合も稀に存在します。「たかが顎の音」と軽視せず、気になる症状があれば、それが軽微なものであっても、一度は歯科口腔外科や一般歯科へ相談することが、将来的なリスクを回避するために極めて重要です。

顎関節症の初期サインを見逃さないために

顎関節症は、多くの生活習慣病と同様に、自覚症状が軽いうちから適切に対処することで、重症化を防ぎ、症状の進行を緩やかにできる可能性が高まります。そのためには、身体が発している小さな初期サインを正確に把握し、見過ごさないことが何よりも不可欠です。

日常で気づきやすい初期サイン

顎関節症の初期には、次のようなサインが現れることがあります。

・口を開けたり閉じたりするときにカクカクと音がする

・大きなあくびをしたあとに顎がだるく感じる

・硬いものを噛んだときに顎に疲れや痛みを感じる

・朝起きたときに顎や顔の周りが張っている感じがする

・口を最大限に開けようとすると引っかかりを感じる

これらのサインは、一時的な「疲労感」や「ストレス」のせいだと片付けられがちです。しかし、こうした症状が断続的に、あるいは繰り返し現れる場合は、顎関節に許容量を超える負担がかかり、何らかの機能不全が起き始めていることを示唆しています。早い段階でこれらのサインに気づき、生活習慣の見直しや専門家への相談を始めることが、重症化を防ぐための最も効果的な第一歩となります。

顎関節症を疑うべきセルフチェック

自宅でできる簡単なセルフチェックとして、次の方法が参考になります。まず、鏡の前で口をゆっくりと、痛みや違和感のない範囲で最大限に開けてみてください。そして、人差し指・中指・薬指の3本の指を揃えて縦にし、第二関節までがスムーズに口の中に入るかどうかを確認します。一般的に、成人では指3本分（約40～50mm）が正常な開口量とされており、これが困難な場合は開口障害が起きている可能性があります。

また、開口時に下顎が真っすぐ下に動いているか、あるいは左右どちらかにずれたり、ジグザグに揺れたりしていないかを鏡で注意深く確認することも非常に有用です。口が斜めに開く（偏位）あるいは途中で揺れる（偏向）場合は、左右どちらかの顎関節の動きが制限されており、機能にアンバランスが生じているサインである可能性があります。これらのチェックで一つでも気になる点があれば、専門家による正確な診断を受けるため、歯科口腔外科などへの受診を検討してください。

まとめ

顎関節症は、カクカクという小さな音のサインから始まり、放置することで痛みや開口障害といった日常生活に深刻な支障をきたす状態へと進展しうる疾患です。その背景には、噛み合わせや生活習慣といった物理的な要因だけでなく、ストレスという心理的な要因が深く関わっていることを理解することが重要です。音・痛み・開口障害という3大症状に気づいたら、それは身体からの重要なメッセージです。早期にそのサインを捉え、生活習慣の改善といったセルフケアと、専門家による適切な診断・治療を組み合わせることが、症状の悪化を防ぎ、健やかな生活を取り戻すための鍵となります。顎に気になる症状がある方は、ためらわずに歯科口腔外科や口腔外科への相談を検討してみてください。

参考文献

日本顎関節学会「顎関節症とは」

日本口腔外科学会「顎関節の疾患」

日本口腔外科学会「顎関節」