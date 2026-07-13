【最終日】Amazon プライムデーでザバスのプロテインが最大32%OFFに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon プライムデー」は、本日7月13日（月）が最終日です。今回はセール対象商品の中からザバスのプロテインをご紹介。お得にまとめ買いするチャンスをお見逃しなく！

濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味

初心者にもおすすめの定番。ソイプロテインのココア味

コラーゲン配合。シェイプ&ビューティ チョコレート風味

運動後にもゴクゴク飲める、ホエイプロテインのバナナ風味

プロテインの力を助ける乳酸菌を配合したヨーグルト風味

プロテインを手軽に毎日続けることができるプレーンタイプ

常温保存でストックしやすい。ミルクプロテインのキャラメル風味

常温保存もOKのドリンクタイプ。ミルクプロテインのミルク風味

運動後にもゴクゴク飲める。ドリンクタイプのバナナ風味

飽きずに毎日食べられるプロテインヨーグルト 3種×各4個

しっとりとした柔らかチョコ生地のプロテインバー

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。