タレントのキャシー中島さんが7月8日、自身のインスタグラムを更新。長女の命日だった7日、夫と墓参りをしたことを報告しました。



【写真】「この結婚式から半年でいなくなるなんて！」ウエディングドレス姿の長女

キャシーさんは「昨日は七奈美の18回目の命日でした」と投稿し、2009年に肺がんのため29歳の若さで死去した長女七奈美さんを追悼。7日早朝には、夫で俳優の勝野洋さんと2人で墓参りをしたと報告し、「いつもそばに七奈美がいる。そう信じている父と母です」と娘への変わらぬ思いを吐露しました。



キャシーさんは現在の心境について、「七奈美の名前を言っただけで涙が出てしょうがなかったのが、この頃少しづつ話せる様になりました」とし、「すごく時間がかかりましけど、時ぐすりが効いてきたのでしょう」と静かにつづりました。



七奈美さんのウエディングドレス姿の写真も公開し、「この結婚式から半年でいなくなるなんて！」と嘆きながらも、笑顔で父親と腕を組む姿に「幸せそうな七奈美 29年間幸せでいてくれたと信じています」と娘への愛情を伝えました。



モデルでジュエリーデザイナーだった七奈美さんは2008年11月、ダンサーの男性と結婚。新婚生活をスタートさせたばかりの2009年2月、風邪をこじらせ病院で検査を受けたところ、肺がんが発覚。闘病を続けていましたが、7月7日午前0時20分、都内の病院で亡くなりました。